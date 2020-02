"En mi región se están investigando dos casos de coronavirus", dice un bahiense que juega en Italia

El futbolista bahiense Franco Franzino lleva 8 meses en Italia, país que registra hasta el momento 12 muertes por coronavirus y 400 contagios.

Se enteró de esta amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfrío común hasta enfermedades más graves, mirando las redes sociales y las noticias por televisión. A pesar de la alarma mundial, Franco cuenta que él está tranquilo.

Ni ve gente con barbijos ni paranoia en las calles: Sicilia, la isla más grande del Mediterráneo, parece estar en una burbuja.

—De las regiones más afectadas estoy lejos, aunque se dice que en la región donde estoy se están investigando dos casos, pero nada confirmado.

El bahiense juega en el Citta Di Rosolini, un equipo que milita la serie D italiana y que, como todos los de su región, continúa entrenando y disputando el torneo. De todas manera, "no se descarta que el certamen se pare una o dos fechas", como ya ocurrió en otros sectores de Italia.

—En el club no nos han dicho nada aún. El tema se toma con tranquilidad ya que no hay casos cercanos. Y las recomendaciones que nos dan son simples: que nos lavemos las manos frecuentemente, que usemos alcohol en gel y no mucho más.

Franco cuenta que en el plantel nadie tuvo síntomas similares al coronavirus y él lleva una vida normal, aunque no deja de mirar las noticias para saber cómo sigue todo.

—Mis familiares y amigos de Argentina obviamente están preocupados, pero desde acá trato de llevarles tranquilidad —asegura el bahiense desde su casa y después de un largo entrenamiento.

Franco, que llegó solo a Italia y ahora está acompañado por su novia, reconoce que está muy cómodo en el país europeo, aunque extraña sus afectos.

Le falta poco para el reencuentro: en mayo hay un parate de tres meses en el campeonato y volverá para resolver su futuro. No sabe si seguirá en Europa o volverá: "Si sale algo lindo en Argentina también lo voy a evaluar".