Medidas urgentes para atender en el Hospital Municipal

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

La situación crítica del Hospital Naval Puerto Belgrano provocó el lógico incremento de pacientes en el Hospital Municipal. Su director, el doctor Eduardo Toscani, ex titular además del nosocomio naval, aseguró que, por el momento, está controlada la situación en el área de guardia médica y algo de internación.

No obstante, indicó que “la realidad es que no tenemos terapia y allí sí se redobla la preocupación porque no podemos contar con la atención en el Hospital Naval. La obra social Iosfa nos dio una solución alternativa y vamos a interactuar directamente con ese instituto para canalizar a sus pacientes (personal militar y civil de la Armada)”.

En este sentido, dijo que “al tener cerrados los canales de internación en el Naval, en el 'Eva Perón' vamos a implementar un soporte vital con tres médicos terapistas para contener algún paciente que necesite de terapia mientras evaluamos el lugar de traslado. Esto lo haremos en este fin de semana largo”.

Al mismo tiempo, expresó que “esto nos da la esperanza de que podamos montar a corto plazo una terapia pequeña, o de cuidados especiales, dentro del nosocomio municipal para incrementar las capacidades del centro de salud”.

Comentó que desde que asumió como director del Hospital de Punta Alta, en diciembre del año anterior, el Hospital Naval recibía los casos graves que ingresaban por el nosocomio local. Luego “nos dijeron que no les enviáramos más pacientes de esa naturaleza y sí aquellos que dependían del Iosfa. En tanto el último fin de semana tuvimos grandes problemas porque tampoco pudimos derivar a pacientes de esa obra social”.

Tristeza

Toscani explicó que se modificó mucho el paradigma para la obtención de los fondos del Iosfa. "Durante mi gestión en el Hospital Naval (que finalizó en febrero de 2019), contábamos con un monto (per cápita) mensual y con ello cubríamos los gastos salariales, podíamos hacer obras y comprar equipos. Ese paradigma cambió y el nosocomio debía trabajar como contraprestación de las distintas patologías, como el resto de los hospitales militares del país”.

“Cuando se hace un análisis general, vemos que los otros hospitales militares siguen funcionando y en muy buena situación. Sin embargo, en Puerto Belgrano no se facturó, no sabemos por qué, y al no tener ingresos, lamentablemente están llegando a la situación actual”.

Frente a este panorama, sostuvo que "realmente siento tristeza. Habíamos dejado un Hospital en pie, como para poder facturar todo lo que ingresaba. Se inauguró el servicio de Hemodinamia, sus responsables estuvieron presentes, y la idea era atender a la mayor cantidad de pacientes Iosfa de Punta Alta y Bahía Blanca".

“Sabíamos que era un trabajo arduo de facturación, que debíamos aprender, pero estábamos haciendo las primeras experiencias y era el gran desafío para el año pasado. Creo que nadie tomó la posta, nadie lo hizo, y el cambio de paradigma de pago por facturación terminó de hacer el resto. Si no se factura no se cobra”.