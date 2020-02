La madre de Fernando Báez dice que están "muy conformes" con la investigación

La madre de Fernando Báez Sosa, asesinado en Villa Gesell el pasado 18 de enero, dijo hoy que están "muy conformes" con la investigación y que esperan que los acusados sean "condenados como realmente lo merecen".

"Estamos muy conformes con la investigación, está encaminada, creemos que se va a hacer justicia y que serán condenados como realmente lo merecen", afirmó Graciela Sosa durante una improvisada rueda de prensa en la puerta de su casa del barrio porteño de Recoleta.

La madre de la víctima aclaró que todavía no se reunió con la fiscal Verónica Zamboni y que posiblemente lo hagan en algún momento para "saber con más profundidad" los pormenores de la causa.

Graciela contó que junto a su esposo Silvino Báez almorzaron con Julieta, novia de Fernando, y que ella les entregó "biblias, rosarios, cartas" que les había dado "la gente" durante la marcha del martes.

La mujer indicó también que mañana a las 17:30 habrá una misa en la iglesia de Caacupé, ubicada en avenida Rivadavia al 4800, para recordar a su hijo.

"Debo ser fuerte, necesito estar más fuerte que nunca para hacer justicia por mi hijo", expresó Graciela, quien concluyó: "Agradezco el apoyo fundamental de la gente, no me lo esperaba y también les pido que me sigan apoyando porque me da energía para seguir luchando por Fernando".

El crimen se produjo cerca de las 4:40 de la madrugada del sábado 18 de enero frente al boliche Le Brique, en pleno centro de Villa Gesell, cuando el joven fue atacado a patadas y trompadas por varias personas.

El ataque quedó grabado por cámaras de seguridad y teléfonos celulares, por lo que horas después fueron detenidos como autores del crimen 10 rugbiers que se hallaban de vacaciones y se alojaban en una casa cercana al boliche. (Télam)