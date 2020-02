En Olimpo tenían razón: “Si jugás bien no siempre vas a perder”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Estamos maldecidos y vamos a descender otra vez. Me voy antes de que me agarre un infarto acá mismo”.

El hincha de Olimpo, plateista desde hace décadas y protestón por elección, no se quiso quedar para el segundo tiempo y se retiró del estadio Carminatti en el preciso momento que el equipo aurinegro se iba al descanso en medio de tibios aplausos y unos cuantos insultos.

El hombre, con más canas que años, reconoció que había perdido la fe en el equipo y que jugar bien no sirve de nada si no metés los goles.

Hasta ese momento tenía razón, porque el aurinegro había dominado a Camioneros en la etapa inicial y ni siquiera había pateado al arco. Pero esto es fútbol, y si vos proponés, machacás, tirás centros rabiosos, sos vertical y borrás del mapa a tu rival, en algún momento tenés que recibir esa bendita bendición de que se te abra el arco.

Olimpo dejó en el vestuario el miedo escénico y en el período complementario mostró un montón de cualidades futbolísticas y emocionales que no son comunes en un equipo que va último y todos los días tiene que ver ese dedo acusador que le apunta hacia el descenso.

En esos 45 minutos finales, el dueño de casa fue más simple y vertical. Dejó de confundirse con tantos movimientos tácticos y no se excedió más en velocidad y potencia en cada uno de los pases que dio.

Porque créame, el 4-4-2 inicial rotó a un 4-3-1-2, a un 4-4-1-1 y también a un 4-3-2-1; Salas quiso ser la manija soltándose de enganche, López Macri cambió de punta para darle aire a Guille por el extremo derecho y Lenci no estuvo conectado ni con los de un lado ni con los del otro.

Olimpo, con constante recuperación de pelota y una autoridad absoluta para no dejar jugar a la visita, tuvo movilidad, dinámica, solidaridad y criterio, pero fue livianito en la zona de gestación, que es donde se ganan los partidos.

Se lo digo una vez más: el cambio de un tiempo al otro fue rotundo y admirable. Más incisivo, seguro en el traslado y con mente asesina, el local fue en busca de la victoria sabiendo que enfrente no tenía ni la más mínima oposición. No es casualidad que Camioneros, híbrido y sin sustentos, sea el único del torneo que no ganó de visitante.

Más amigado con el viento, con Guille decididamente de punta y Salas incisivo en los espacios que quedaban detrás del doble 5 rival, Olimpo fue un “camión” cargado de buen fútbol.

A los 15, Lenci pateó un penal (bien sancionado por el árbitro Carlos Córdoba, que vio la mano de Lozano en un centro de Guille paralelo a la línea final) afuera y empecé a creer en el “estamos maldecidos” del señor que se había ido.

Sin embargo, Salas tocó con el empeine hacia atrás para Ferreyra, quien sacó un zurdazo inatajable que lieberó tensiones de todo tipo, dentro y fuera del campo de juego.

El “3”, y desde unos 25 metros, le estaba dando el triunfo a Olimpo. De locos, ¿no? Pero así es el fútbol, no siempre vas a perder jugando mejor que tu adversario.

A los 39 amplió Lenci y los seguidores olimpienses se agrandaron: “el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar”.

Claro, se viene el clásico con Villa Mitre, que está mucho mejor en números y en ánimo. Pero el cotejo que tenía que ganar Olimpo era hoy, porque para ir motivado a El Fortín necesitaba despertar de una pesada y terrorífica pesadilla.

La síntesis

Olimpo (4-4-2)

P. Fernández 5

Méndez 5

Pfund (c) 6

Capraro 6

FERREYRA 7

López Macri 5

Argüello 7

Mendoza 5

Salas 6

Guille 7

Lenci 6

DT: P. Dechat

Camioneros (4-4-2)

A. Gómez 4

Ardiles 4

Stelle 4

Lozano 4

Navarro 5

Tello 4

Benítez (c) 5

M. González 4

Baglivo 4

F. Suárez 6

J. González 3

DT: A. Alves

PT. No hubo goles.

ST. Goles de Ferreyra (O), a los 20m. y Lenci (O), a los 39m. A los 15m. Lenci (O) erró un penal.

Cambios. 70m. D. Vega (5) por Mendoza, 78m. Caballuci por Guille y 87m. Belleggia por Salas, en Olimpo; 58m. Zaninovic (5) por M. González, 70m. Campos (4) por Baglivo y 79m. De León por F. Suárez, en Camioneros.

Amonestados. Stelle (56m.), F. Suárez (69m.) y Tello (76m.), en Camioneros.

Arbitro. Carlos Córdoba (7,5).

Cancha. Olimpo (8).