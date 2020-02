El desafío de tener un adolescente viviendo en casa

“El libro intenta ser una herramienta no sólo para la familia sino también para todos aquellos adultos que interactúan con adolescentes. No se tienen los suficientes conocimientos para poder entender la problemática de los chicos. El adolescente no es un enfermo, es un ser que está en un proceso evolutivo de cambio que lo desafía y nos desafía a los adultos. El cuerpo, el entorno, las exigencias sociales y los duelos personales, son algunos elementos que si no los abordamos de la manera correcta los estaremos complicando en este proceso de crecimiento. Entender y conocer las necesidades de los adolescentes nos permitirá una mejor relación tanto en lo vincular como en lo comunicacional”, cuenta Rolando Bruni, autor de "Un adolescente en casa”.

El libro se editó en el 2018 y fue presentado en la Feria del Libro, y a comienzos de 2019, se publicó la segunda edición.

Además de "Tengo un adolescente en casa”, Bruni editó “Jesús y Yo”, “En las manos del padre”, publicaciones de poesías y distintas antologías y un cuento que recibió una distinción.

“El libro 'Jesús y Yo' es un testimonio personal que tiene la intención de transmitir cómo la fe te puede cambiar la vida, cómo ser un instrumento desde el amor de Dios para cambiar la realidad de hoy que tanto nos duele”, cuenta.

Este libro, en su primera edición, le llegó al Papa Juan Pablo II por intermedio de alguien que nunca se dio a conocer.

“Tuvieron la deferencia de mandarme una carta de agradecimiento desde el Vaticano. Y ya es la tercera edición que se publica”, aseguró.

Rolando Bruni, nacido en 1951 en Buenos Aires, es casado y tiene dos hijos. Desde el 2017 reside en Bahía Blanca y se desempeña como Director General y Representante Legal de la Red Educativa La Salle en el Colegio "La Inmaculada".

“Hay un cuento que se llama el 'Fuego perdido', que tuvo una mención especial del Instituto Latinoamericano de Arte y Cultura, después escribí otro libro, pero el que yo cuento que me cambió la vida es 'Jesús y Yo'. Hasta ese momento trabajaba por mi cuenta, como Técnico Electromecánico, nada que ver con la docencia y simplemente tuve una experiencia que me marcó -con la comunión de mi hija- que cuento en el libro y que llegó a manos de de un directivo del colegio La Salle. Y justo estaban buscando a alguien que pudiera transmitir a los chicos lo que yo cuento en el libro y me contrataron. Dos años después, ya era responsable del área de Pastoral del colegio La Salle de San Martín”, dijo.

Tiempo después, y con más de 40 años, Bruni comenzó a estudiar el profesorado de Religión, la carrera de Profesor Tutor, de Acompañante Adolescente y por último, Psicología Social y Operador en Salud Mental.

Ya a gusto con la tarea de escribir, editó otros libros y publicaciones, algunos en antologías, publicaciones como “Vínculos, Niños de la Calle” y “Tengo un adolescente en casa”, cuya tercera edición está en marcha.

“En lo personal no me considero escritor, trato de conjugar lo que pienso y lo que siento y transmitirlo cuando escribo. Ejemplo de eso es el libro sobre la adolescencia, ahí transcribo la suma de mis experiencias trabajando con chicos que espero les sea de gran ayuda a otros pares”, concluyó.