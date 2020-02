Germán Pezzella sufrió el poderío de Juventus y de Cristiano Ronaldo

Juventus goleó hoy a Fiorentina del defensor bahiense Germán Pezzella, por 3-0, para consolidarse en lo más alto de la clasificación de la Serie A del fútbol de Italia, al continuar la 22da. fecha del torneo.



El astro portugués Cristiano Ronaldo, con sendos tiros penales (Pt. 40m., y St. 35m.), adelantó a los dirigidos por Maurizio Sarri.



El joven defensor holandés Matthijs De Ligt (St. 47m.) estableció el tercero, mediante un golpe de cabeza.



Con esta victoria, Juventus llegó a las 54 unidades en la clasificación, tres por encima del Inter, que venció como visitante a Udinese 2 a 0, con sendas conquistas del belga Romelu Kukaku, el segundo de penal. En el ganador no jugó el bahiense Lautaro Martínez, suspendido por dos fechas.

En la Juve se desempeñó desde el comienzo el atacante Gonzalo Higuaín, quien fue reemplazado por Paulo Dybala, al promediar la segunda parte.



Precisamente, el cordobés, ex Instituto, asistió a De Ligt en el tercer gol, enviando el tiro de esquina previo al cabezazo del ex defensor del Ajax.



En la Fiorentina, ubicada en el lote medio de la tabla con 25 unidades, actuó desde el arranque Germán Pezzella, quien fue amonestado durante el primer período.



En otro partido, Lazio goleó a SPAL por 5-1 y quedó como escolta de Juventus.



El equipo romano contó con otra notable actuación de su dupla ofensiva integrada por Ciro Immóbile, goleador del campeonato con 25 tantos, y del ecuatoriano Felipe Caicedo, quienes marcaron dos goles cada uno.



Milan, con el defensor Mateo Musacchio como titular, cortó su racha de tres triunfos en fila tras empatar con Hellas Verona por 1-1, como local.



Atalanta, con José Palomino y Alejandro Gómez desde el inicio, empató con Genoa (estuvo el ex Belgrano de Córdoba, Cristian Romero) por 2-2, como local, y se metió en zona de clasificación a la Liga de Campeones, tras la derrota del sábado de la Roma frente a Sassuolo, por 4-2.



Principales posiciones: Juventus 54 puntos; Lazio 49; Inter 48; Atalanta y Roma 39; Cagliari, Parma y Milan 32.