Copa Patagonia: Sportiva y Christchurch, los ganadores en rugby

Sociedad Sportiva y Christchurch (Nueva Zelanda) abrieron con éxito su participación en el campeonato de rugby de la Copa Patagonia, el certamen organizado por El Nacional y que se extenderá hasta el sábado con básquetbol, softbol (desde mañana) y hockey (a partir del jueves).

Este jueves en primer turno Las Palomas vencieron a Argentino por 20 a 12, luego de un primer tiempo en el que ya ganaban 12-0 (dos tries, uno convertido). Este encuentro fue dirigido por Joaquín Lobato.

El campeón defensor amplió cifras con un penal en el segundo tiempo (15-0), aunque Argentino se arrimó con un try penal a los 12m. y un try a los 17m. (15-12). Pero el equipo blanco lo definió con try de maul a los 21 (se disputan dos períodos de 25 minutos).

En la ceremonia de apertura se hizo un minuto de silencio en memoria de Fernando Báez.

En segundo turno hizo su presentación un equipo de Christchurch, que ante El Nacional tomó envión recién en el segundo tiempo y ganó 33 a 0. Arbitraje de Federico Hansen.

Abrió la primera etapa con try a los 43 segundos y después no tuvo continuidad ni profundidad. Los locales, con buen tackle y seguros cuando la pelota fue al fondo, pasaron seguido al ataque aunque sin llegar a generar peligro.

En el complemento los neocelandeses aprovecharon la expulsión de un rival (en los minutos finales de la primera parte) y lograron mayor movilidad por los extremos, para ampliar las cifras.

La segunda fecha se jugará este jueves: Sociedad Sportiva-Christchurch HSOB a las 16 y El Nacional-Argentino desde las 17.

Se viene el básquetbol

Con el partido entre Argentino y Sportivo Bahiense, previsto para las 19.30, comenzará la segunda temporada del campeonato de básquetbol de la Copa Patagonia. El local se presentará en segundo turno frente a Olimpo, a las 21.