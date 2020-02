Igualdad al volante: crece el número de mujeres taxistas en Bahía

Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

Casi de manera imperceptible las mujeres comenzaron a ocupar lugares de trabajo que hasta hace unos pocos años eran considerados exclusivos para hombres. Y el transporte público no es la excepción.

Es que si bien falta un largo camino por recorrer, de los 496 taxis y remises que circulan por nuestras calles, unos 30 son conducidos por mujeres. Y la demanda laboral en el rubro ya no las excluye.

“Vemos muy bien que haya conductoras. Y cuando ponemos avisos en el diario aclaramos que puede ser género femenino o masculino: no hay distinción de sexo para nosotros”, dijo Sergio Moreno, titular de la Cámara de Taxistas.

Desde su punto de vista, la posibilidad de contar con más herramientas de seguridad arriba de los coches, como botones antipánico, entre otros, alentó a las “chicas” a buscar una salida laboral al volante.



Julieta,Nora, Mónica, Alejandra, Marcela y Johanna

Marcela Serda fue una de las primeras taxistas bahienses. Empezó arriba de un remis, en el 2007, en el turno noche y hasta hoy trabaja sin parar de lunes a domingo.

“La llegada de las mujeres empezó hace unos 5 años”, contó. Y agregó: “Con esto vivo y pude criar bien a mis hijos. Son muchas horas arriba del auto y el tránsito de Bahía no ayuda mucho porque es estresante, pero es un medio de vida”.

Julieta Soldini es periodista deportiva y una reconocida jugadora de hockey que llegó a integrar la selección bahiense. Empezó a trabajar en 2009 y confesó que por aquellos años era mucho más complicado.

“La pasé bastante mal y en aquellos primeros tiempos me sentí discriminada por los hombres. Al principio me llevaba bien con todo el mundo, pero después la pasé mal”, dijo sin querer dar más explicaciones.

El trabajo de noche durante varios años la llevó a renunciar. Pero tiempo después volvió a sentarse frente a otro volante y hasta hoy lo continúa haciendo.

“Hoy lo disfruto y estoy mucho más relajada. Es un trabajo muy difícil. Son muchas horas, casi siempre 12 y es realmente agotador”, dijo.

Johanna Mancini es la más joven de todas: tiene 24 años y llegó al taxi por legado familiar en noviembre de 2017.

“Trabajaba como empleada de comercio pero como no me coincidían los horarios con la universidad y mi papá, que siempre fue taxista, me propuso trabajar con él”.

Desde ese entonces conduce durante unas 7 horas diarias la unidad 085 de una de las empresas que funcionan en la ciudad y, por sobre todas las cosas: es feliz al volante. Al mismo tiempo cursa la carrera de técnica en operaciones industriales en la UNS.

“La gente se sorprende cuando se sube a mi taxi. Tanto porque soy mujer como por mi edad”, admitió.

Sobre el trato con sus compañeros “tacheros” no duda en asegurar que no tiene inconvenientes.

“Son divinos y no me puedo quejar para nada. Nos cuidan y casi que pasamos tanto tiempo juntos que somos como una gran familia”, aseguró.

“Me gusta mi trabajo y hasta me cuesta bajarme del auto. Siempre quiero hacer un viaje más. La verdad es que lo disfruto”, agregó.

Mónica Vega, en tanto, se hizo taxista por necesidad “Teníamos un emprendimiento familiar que por la situación económica tuvimos que cerrar”.

Desde ese entonces no tuvo muchas oportunidades. “Me tuve que ir a trabajar al taxi porque tengo 50 años y es muy difícil conseguir otra cosa”, explicó.

Las conductrices

A través de las redes sociales también funciona un servicio exclusivo para mujeres y niños.

Se hacen llamar “Las Conductrices” y forman parte del transporte público que existe en la ciudad, pero que funciona de manera ilegal.

“La Nueva.” intentó contactarse con ellas pero no respondieron a los mensajes. En la web aseguran que “somos una cooperativa de trabajo (formándose) de mujeres, que se dedica al transporte urbano de mujeres y niños, para otorgar la tranquilidad y seguridad en sus viajes”.