“Me encuentro muy cerca de poder volver a correr”, contó Leandro Vallasciani

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

Corren horas decisivas en el reloj del piloto bahiense Leandro Vallasciani (40), quien, afectado por esta “epidemia” automovilística que envuelve hoy por hoy a todos los aficionados bahienses, no quiere dejar pasar la oportunidad de volver a colocarse el buzo y el casco.

Naturalmente, mucho tiene que ver el regreso de la actividad mecánica a la ciudad tras casi 10 años, con la inminente reinauguración del flamante Ezequiel Crisol de Aldea Romana, circunstancia que inyectó en Leo una dosis extra de entusiasmo para volver a acelerar.

“Estoy abocado plenamente a la definición de mi situación. Veremos si la semana que viene podemos definirla positivamente y confirmar mi vuelta. Hoy estoy en un 60% de probabilidades de hacerlo; si logro avanzar algo la semana que viene seguramente esté presente en Bahía. Sino se demorará, hasta en tanto pueda mejorar ese porcentaje”, contó Vallasciani, campeón 2008 de la Clase 2 del Turismo Nacional, divisional que el próximo domingo abrirá el fuego de su campeonato 2020 aquí en nuestra ciudad.

"No es necesario llegar al 100%, pero sí tengo que estar cerca. Llegado el caso resignaré algún juego de gomas o limitaré las pruebas del jueves para poder reunir lo que falte. Si no es en el arranque, seguramente sea más adelante. La idea es poder estar presente en alguna este año", agregó Leo, quien de regresar lo hará al volante del Gol Trend con el que compitió por última vez en 2014.

Si bien es cierto que Vallasciani viene madurando el proyecto retorno hace unos cuantos años y de forma muy silenciosa, no caben dudas que la reinauguración del entrañable e histórico circuito de nuestra ciudad motivó al piloto a acelerar los procesos; no solo en él, sino también en las potenciales empresas patrocinantes.

En los boxes del Crisol, Leo festeja tras la obtención del título en la Clase 2 del TN, en diciembre de 2008.

Demás está decir, por supuesto, que el principal obstáculo que le impide a Leo competir regularmente -y a tantos otros que también se vieron en la penosa obligación de guardar el auto en el taller con una lona encima- es el bolsillo.

"Vengo trabajando en esto hace 3 años, aunque sin decir mucho. No tiene mucho sentido comentar lo que tengo planeado si después quedará en la nada misma. No es la idea generar falsas expectativas. Se hace difícil y complicado, por algo llevo todo este tiempo trabajando y todavía no logré retornar. Pero sí se ha ido mejorando, por eso hoy me encuentro muy cerca", contó.

"La reinauguración del autódromo me da mayor ánimo y empuje para encarar el proyecto. No solo hacia mí, sino también a las distintas empresas con las que mantuve charlas, las cuales manifestaron mayor interés en consecuencia, o han estado mejor predispuestos a ayudar. No es lo mismo ir a correr a Misiones que iniciar un campeonato en Bahía Blanca. Eso ayuda y mucho. Por eso estoy acelerando los tiempos", confesó.

Como ocurrió en diálogo con todos los involucrados en la temática, fue inevitable el aspecto nostálgico que envuelve a Bahía y su autódromo...

"La posibilidad de volver a la categoría después de tanto tiempo (ver aparte), en mi ciudad, con todos los recuerdos que tengo aquí, habiendo podido salir campeón con mi gente, y más teniendo en cuenta que será la primer carrera en tanto tiempo, sería la mejor situación para un piloto", contó.

Minutos contados

Actualmente, el Volkswagen Gol Trend propiedad del bahiense, con el que compitió en la temporada 2013 de la Clase 2 y parte de la 2014, se encuentra en el taller del Giacone Competición, en la localidad de Casilda (Santa Fe), siendo sometida a la actualización requerida por el reglamento técnico.

Según el propio Vallasciani, si bien los trabajos se encuentran avanzados aún hay un pequeño dolor de cabeza que lo aqueja.

“Una de las modificaciones que hay que realizar es la caja de cambios, que actualmente se utiliza en formato secuencial y que, si bien ya se compró, todavía no ha llegado. Supuestamente llega el martes. Así que esa es otra cosa que me tiene inquieto”, reconoció.

"Es un golazo"

Leandro Vallasciani fue cauto a la hora de dar precisiones sobre el nuevo trazado de 3090 metros de extensión, del cual no se tiene referencia alguna luego de su reestructuración; situación que genera cierta incertidumbre en los pilotos.

“Por razones de tiempo, no tuve la posibilidad de ir al autódromo y ver el nuevo circuito. Lo que puedo decir es por lo que vi en fotos y videos, es decir que mi opinión en ese sentido no creo que tenga mucha validez”, reconoció.

Aunque, como venimos insistiendo, lo primordial se circunscribe a la concreción del objetivo y del viejo anhelo de todos los amantes del automovilismo. Así también lo entendió Vallasciani.

“El hecho de tener el autódromo listo es un golazo. Habrá mayor o menor espectáculo, dependiendo la categoría que corra, pero lo más importante que se va a inaugurar", cerró.

De confirmar su vuelta, Bahía habrá recuperado un respetado y rápido piloto.