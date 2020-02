Villa Mitre y su buen presente: "Somos, prácticamente, un grupo de amigos que jugamos al básquet"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

(Enviado a Monte Hermoso)

Villa Mitre volvió anoche a Monte Hermoso para comenzar a cerrar su estadía en el balnerio, con el primero de los 3 juegos que afrontará en el Polideportivo.

El tricolor estiró así su buen presente en la Liga Argentina al vencer a Quilmes por primera vez en la temporada.

"Sabíamos que teníamos 3 partidos de local y si somos inteligentes y hacemos las cosas bien, nos ponemos muy bien en la tabla. Tenemos la mente en eso y hoy dimos el primer paso", admitió Franco Amigo, figura del triunfo tricolor.

El alero fue uno de los goleadores de su equipo con 21 unidades: 4-7 en triples, 4-6 en dobles y 1-1 en simples.

"Si bien yo no me caracterizo por ser goleador, creo que hoy (por anoche) ellos planearon un partido dejándome el tiro a mí y cuando entra la primera se te hace todo más fácil. Venía de un par de partidos de mala efectividad y me destrabé en último partido en Entre Ríos. Esto me suma mucho en confianza para lo que viene", admitió.

Villa Mitre y Quilmes se habían enfrentado 2 veces en el torneo y siempre habían sido los marplatenses los ganadores. En Bahía y, también, en La Feliz.

"Teníamos la espinita de que no le habíamos ganado a este equipo, pese a que habíamos hecho dos partidazos. Sabíamos que ellos llegaban con algunas bajas y cansados, no podíamos dejar pasar esta oportunidad. Arrancamos muy bien y cuando uno tiene buena efectividad, se relaja en defensa. Eso es algo que tenemos que corregir para el partido del sábado (NdR: se medirán ante Gimnasia LP)".

Con el de anoche, el equipo bahiense acumula 8 triunfos en los últimos 11 juegos. Algo que lo posiciona entre los mejores equipos de la Conferencia Sur, donde acumula 9 éxitos y 5 caídas.

"Nosotros somos un equipo consciente de que ascendimos el año pasado, somos prácticamente un grupo de amigos que jugamos al básquet. No nos creemos nada pero sabemos que somos un dolor de cabeza para varios equipos, porque jugamos bien, nos conocemos hace rato y sabemos donde pasar la pelota y a quién dársela en momentos clave. Tenemos que hacernos fuertes con eso y hacerle sentir que al otro equipo, que tiene más individualidades, que el juego colectivo gana más partidos. Creo que ahí está la clave".

"Si a principio de temporada nos preguntaban si ibamos a estar acá, te decía que no. Pero hoy las cosas se están dando bien, hay que disfrutar del buen momento y terminar esta fase de la mejor manera. Al principio de año nos planteamos llegar al playoff, todo lo extra bienvenido sea", cerró Amigo.

Lo que viene

En lo sucesivo, Villa Mitre recibirá a Gimnasia La Plata (sábado) y a Ciclista Juninense (martes 18); todo en Monte Hermoso.

Luego, después de una gira de tres partidos (Estudiantes de Olavarría, Gimnasia y Quilmes), el tricolor volverá a nuestra ciudad para recibir a Del Progreso el domingo 8 de marzo.