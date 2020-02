La intensa pretemporada de Manu Urcera, el campeón de la Clase 3 del TN que estrenará el "1" en Bahía

Si bien la profesionalización en el automovilismo argentino se ha incrementado notablemente en los últimos años, podría decirse que el caso del rionegrino José Manuel Urcera excede los límites conocidos en el país.

El campeón 2019 de la Clase 3 del Turismo Nacional y subcampeón de Turismo Carretera, en lo que fue su mejor año deportivo, aspira a mucho más en la presente temporada automovilística a iniciarse el próximo fin de semana en Viedma, con la primera fecha del TC.

Es que tal como lo viene realizando años anteriores, Manu pasó su verano en España en la Academia Campos Racing, afrontando una dura pretemporada física y conductiva, la cual incluyó entrenamientos corporales, ensayos en simulador, karting y hasta en un monoplaza de Fórmula 3.

Una vuelta de hoy, en Motorland, Aragon, a bordo del Fórmula 3 de @CamposRacing ¡TREMENDO! 🙌

.

Seguimos con la pretemporada 2020 en España 👊 pic.twitter.com/88CYCdDZmq — MANU URCERA (@manurcera) January 29, 2020

“Me siento muy fuerte de cara al comienzo de la temporada. Fueron días muy intensos con una preparación muy completa. El sábado 25 de enero llegué a Valencia, y entrené en el simulador del equipo para preparar las pruebas con el F3 en Motorland (Aragón), que hice el lunes 27 y martes 28. Después volví a Valencia y esa semana entrené físico y volví al simulador”, detalló el rionegrino.

“También me hicieron evaluaciones físicas, una prueba de VO2 Max, para determinar cómo era mi condición y a partir de ahí hacer la planificación de mi entrenamiento a lo largo del año para buscar distintos objetivos”, agregó Urcera, piloto de un Honda All New Civic del "Larrauri Racing" en el TN.

Vuelta rápida de hoy en el KZ.

Sábado y Domingo muy productivos con 150 vtas y aprendiendo cosas nuevas 👍🏻

Gracias #pragaespaña por todo 😀#camposacademy @camposracing pic.twitter.com/HrkO7zJbu3 — MANU URCERA (@manurcera) February 2, 2020

“Estoy enormemente agradecido a la Academia Campos, que nuclea a todos los pilotos de Campos Racing y además a los pilotos de otras categorías, o de otros equipos, y que vienen a entrenar ya sea la parte física, la cognitiva o en el simulador, como mi caso”.

Mientras espera las definiciones sobre su continuidad en el Súper TC2000, Urcera emprenderá su regreso a la Argentina donde arribará este jueves, para viajar rápidamente a Viedma y arrancar una nueva temporada del Turismo Carretera con la Chevy del JP Carrera.