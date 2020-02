Beccacece: "Este clásico va quedar tatuado de por vida en el corazón de los hinchas y los jugadores"

El director técnico de Racing, Sebastián Beccacece, expresó su alegría por el inolvidable triunfo logrado en el clásico frente a Independiente y consideró que "va a quedar tatuado de por vida en el corazón de los hinchas y jugadores".

"Va a ser muy difícil que el hincha borre de su corazón todo lo que le generaron hoy estos chicos, todos dieron el cien por cien", remarcó el entrenador de la Academia en conferencia de prensa.

Para Beccacece, que tuvo una jornada especial, ya que había sido técnico de Independiente poco tiempo atrás, sus dirigidos "entregaron un plus ante la adversidad", en referencia a lo que significó haber jugado todo el segundo tiempo con dos hombres menos por las expulsiones de Gabriel Arias y Leonardo Sigali.

El DT racinguista consideró que durante el complemento su equipo "transmitió tranquilidad porque estaba entero, mostrando rasgos de solidez, concentración y entrega".

"El mérito desde la conducción es de todo el grupo de trabajo que está detrás de este equipo y no mío. Yo creo mucho en lo colectivo, más allá de lo individual. Todos tenemos un sentir muy genuino que nos conecta", concluyó.

Pusineri: "Me hago cargo, no salió absolutamente nada"

Por su parte, el director técnico de Independiente, Lucas Pusineri, se mostró autocrítico tras la derrota en el clásico frente a Racing, lamentó no haber sabido aprovechar la ventaja numérica y reconoció que a su equipo no le "salió absolutamente nada".

"Me hago cargo de todo lo sucedido, no salió absolutamente nada, no tuvimos la posibilidad de darnos cuenta que teníamos dos hombres de más", indicó a la salida del vestuario visitante del Cilindro de Avellaneda.

Para el entrenador del Rojo, sus dirigidos no pudieron "encontrar los espacios para por ser definitorios" pese a jugar casi todo el segundo tiempo 11 contra 9.

"Es un resultado deportivo que daña lo anímico, pero tengo la entereza de hacerme cargo. A partir de esto trataremos de mejorar de cara al futuro", indicó.

Consultado sobre una posible falta de carácter de sus dirigidos, Pusineri evitó dar respuestas, pero remarcó: "Tomo nota de todo, estamos haciendo evaluaciones y a partir de ahí tomaremos decisiones a futuro". (Télam)