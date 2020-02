"Cristina Kirchner está lejísimo a ser la mujer más brillante de Argentina", dijo Negri

El diputado radical y jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, consideró hoy que la vicepresidenta "Cristina Kirchner está lejísimo" de ser "la mujer más brillante de Argentina", como había dicho el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba.

"No tengo ningún vínculo con Durán Barba. Es un extravagante, es capaz de decir que ganó un gobierno, aunque haya perdido la elección, puede decir cualquier cosa. Por eso no me detengo ni un minuto a analizarlo", indicó sobre el asesor de Mauricio Macri.

A su entender, "los argentinos" tienen "la tendencia en ver un Messi en todos lados y nunca hay un proyecto colectivo".

En declaraciones a radio CNN, Negri señaló que "la percepción que tiene la sociedad es que Alberto Fernández se ocupa de la administración y Cristina de señalar el poder y de destrabar sus causas judiciales".

"El liderazgo político es de la Vicepresidenta, que es quien puso al presidente (Alberto Fernández) de candidato. Muchas de las medidas en materia de seguridad, en política internacional, en la designación de algunos personajes son el resultado de una negociación dentro del Frente de Todos, más que políticas de Estado", sostuvo el legislador cordobés.

En tanto, se refirió al futuro de Juntos por el Cambio y aseguró que habló con Macri y coincidieron en que hay "que fortalecer" el espacio.

"Debemos tener diversidad y flexibilidad para que funcione bien la coalición", agregó el cordobés.

"Kicillof hace más ruido que una maraca a las negociaciones de Guzmán"

Negri también apuntó contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y consideró que "hace más ruido que una maraca" en medio de las negociaciones por la deuda nacional que lleva adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán.

"Nosotros no estamos para obstruir. El miércoles como oposición dimos quórum y votamos porque somos responsables. En todo caso se deberían poner de acuerdo (el Poder Ejecutivo) con Kicillof. El gobernador de Buenos Aires hace más ruido que una maraca a las negociaciones por la deuda que lleva adelante Guzmán", señaló el cordobés.

Negri señaló que hay que "echar por tierra el mito de que la deuda llegó con (el expresidente Mauricio) Macri".

"Esta Argentina tuvo un default en 2001, un default en 2014, es un país que no tiene confianza en el mundo, que cerró el Indec, que negaba la inflación. En la medida en que el peronismo no se haga responsable de su participación en la historia argentina y seamos capaces todos de construir consensos sobre los temas estructurales, la Argentina seguirá postergada", expresó el diputado nacional. (NA)