Sin PASO y vacuna a full, la “épica” de Alberto para 2021

El presidente Alberto Fernández imagina un 2021 sin elecciones PASO en agosto, y con una campaña masiva de vacunación contra el coronavirus que debería “explotar” a nivel nacional no más allá de mayo o junio. En verdad, no sólo imagina sino que ya ha puesto manos a la obra para darle forma a su más ambicioso plan político por estas horas. El objetivo, salta de cantado, es no perder las legislativas de octubre próximo. Una muy mala noticia para el presidente, para el oficialismo en general y de hecho para la influyente Cristina Fernández, que algunas encuestadoras han empezado a considerar como posible mientras crece en los sondeos la pérdida de imagen presidencial y el malhumor social por temas de alto impacto como la inflación.

El jefe de Estado habló largamente de estos dos temas durante la larga reunión con asado incluido que mantuvo la semana pasada con los gobernadores de todo el país, con la excepción de dos de ellos que enviaron a sus vices (Schiaretti y Rodríguez Saá) y del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante la cual lo más relevante fue el acuerdo para enviar al Congreso un proyecto de ley que suspenda las primerias de agosto del año que viene.

Ese es un paso, para empezar, que Alberto y el grueso de los gobernadores peronistas consideran imprescindible desde el más puro costado político, sin entrar a revisar otros aspectos como la inconveniencia de un monumental gasto de unos $ 14 mil millones en medio de la pandemia que se estima que todavía golpeará las cuentas públicas cuando arranque de lleno el año electoral.

“Hay riesgo de que la sociedad nos castigue con una derrota en las PASO, y que ese malhumor se refleje en octubre, eso no puede pasar”, dicen en despachos del Ministerio del Interior cercanos al que ocupa el titular de la cartera y uno de los “coroneles” de La Cámpora, Eduardo de Pedro.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

No desde ahora, en los principales despachos de la Casa Rosada, lo que incluye al presidente, De Pedro y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, conocen los datos de las encuestas que contienen el malhumor social por los males derivados de la pandemia, en especial por el lado del castigo a los bolsillos, que se ahondaron con anuncios como la suspensión del pago de ayuda social a fin de este año como ocurrirá en el caso del IFE y los ATP, de auxilio a familias de menores recursos y empresas en dificultades para pagar los salarios.

“La gente se suele sacar la bronca con los gobernantes en elecciones como las PASO, donde no se juega la gestión, y si no que le pregunten a (Mauricio) Macri”, dicen un peronista porteño veterano de mil batallas que forma parte del círculo de amigos del presidente Fernández.

Así las cosas, como se sabe el primer paso que dio el presidente para cumplir con esa estrategia de doble vía fue acordar con los gobernadores -incluidos los que no son del palo como el jujeño Gerardo Morales y el correntino Gustavo Valdez, ambos de Juntos por el Cambio- enviar ahora mismo al Congreso el proyecto de ley para suspender las PASO. Obviamente que no está de acuerdo con ese proceder el porteño Rodríguez Larreta, mientras voces del radicalismo se suman al alcalde con el argumento de que Alberto no quiere que haya primarias porque sabe que pierde y que esa derrota influirá en el ánimo del electorado en las legislativas de octubre.

El presidente, cuando no, podría comprarse otro conflicto con la vice y sus seguidores con esa movida en la que cuenta con el inestimable apoyo de todos los gobernadores peronistas. Es que según dicen en el Congreso, Cristina y su hijo Máximo no estarían de acuerdo con suspender las primarias justamente porque La Cámpora cree ver allí la oportunidad que anda buscando para discutirle territorio a los poderosos intendentes del conurbano, sean K o anti K, a quienes pretenden desbancar con tropa propia y copar las listas de octubre.

La diputada ultracristinista Cecilia Moreau levantó la primera advertencia en medio del feriado y casi desmintió al chaqueño Jorge Capitanich, que dijo que el proyecto de suspensión de las PASO ingresaría este miércoles. “Acá no sabemos nada”, avisó Moreau, quien además relativizó las urgencias del albertismo.

“Esto (por el proyecto) no es algo que se pueda tratar de un día para otro”, remarcó.