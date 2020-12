Dichiara: "Este verano la propuesta de Monte Hermoso es naturaleza pura"

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

La temporada de verano en la costa atlántica bonaerense se abrió oficialmente el último martes y Monte Hermoso ya está afrontando su primera prueba: un fin de semana extra largo con miles de turistas, nivel de afluencia como no se veía desde marzo de este año. “Es todo un desafío, pero orgullosamente podemos decir que abrimos nuestras puertas con apenas un caso activo de Covid-19”, dijo a La Nueva. el intendente Alejandro Dichiara.

El jefe comunal anticipó que será un verano muy atípico para el balneario por la casi nula cantidad de fiestas, eventos deportivos o propuestas artísticos que habrá, aunque se mostró confiado en que se registrará una “muy buena afluencia”.

“La gente tiene necesidad y ganas de salir, de despejarse, de venir a la playa, de disfrutar y relajarse, que es justo lo que puede brindarle Monte”, enfatizó.

Foto: Municipalidad de Monte Hermoso.

-¿Cómo vive este inicio de temporada?

-Confiado, aunque con cierta ansiedad. Acá tuvimos 20 casos de Covid-19 en ocho meses y no estamos acostumbrados a los brotes grandes, así que estamos trabajando para que todo salga lo mejor posible.

-¿Qué es lo que más le preocupa?

-La juventud y la nocturnidad. El público adulto que va a un comercio, en general, se cuida mucho y es responsable; con los chicos la cosa es distinta. No hay pandemia que los pare, porque quieren estar con sus amigos, salir, divertirse. El problema es que esos chicos después vuelven a su casa, donde están sus padres o abuelos, que son personas de riesgo.

-¿Funcionará algún sitio de esparcimiento nocturno?

-Los boliches bailables no, y los paradores, cervecerías y bares funcionarán como pubs, con todos los protocolos, hasta las 3.30. A partir de esa hora cerrará todo.

-¿Prevé un verano con muchas fiestas clandestinas?

-Haremos todo lo posible para que eso no pase, pero va a ser difícil. A las fiestas en casas particulares las vamos a sancionar con multas que van a partir de los 100 mil pesos, cuyo cobro vamos a incluir en la boleta de tasas municipales. Ahora, ¿cómo podemos controlar una fiesta que se arma en redes sociales en 10 minutos y se hace en la playa o en las dunas? Esto es lo que me preocupa.

-La única alternativa es la responsabilidad personal...

-Sí, y en todo, no sólo en la nocturnidad. Ningún municipio tiene inspectores suficientes para controlar que se cumplan los protocolos en la playa, en los hoteles, en las casas que se alquilan o en comercios. Vamos a hacer prevención y tareas de concientización, pero la clave está en la conducta personal. No queda otra.

Parte de la cartelería instalada en la costa. Foto: Municipalidad de Monte Hermoso.

-¿Habrá algún tipo de evento artístico durante el verano?

-Ninguno. Nada que implique aglomeración de personas. No habrá shows de fuegos artificiales, ni shows en la playa, ni fiestas. De hecho, no funcionará el teatro. La propuesta de este año es naturaleza pura, mucha playa y una ciudad ordenada, limpia y segura.

-Y nuevas peatonales céntricas...

-Sí. Valle Encantado y Faro Recalada, entre Majluf y Pedro de Mendoza, van a ser peatonales todos los días desde las 17, con la posibilidad de que locales gastronómicos puedan sacar afuera mesas y sillas. La idea es que haya espacios más abiertos para circular.

La construcción de la platea donde se instalará el hospital modular.

-¿Cuándo estará terminado el hospital modular que se instalará en la manzana contigua a la del hospital?

-El miércoles próximo comenzaremos a volcar el cemento y a mediados de mes estaría lista la platea de 650 metros cuadrados. Calculamos que durante la segunda quincena vendrán a instalar los módulos, a fin de que esté todo a punto para el 1 de enero.

“En el verano habrá 18 hospitales de este tipo en todo el país, cinco de ellos en la costa atlántica: aquí, en Necochea, Mar del Plata, Partido de la Costa y Villa Gesell. Es una inversión muy importante, de unos 13,5 millones de pesos, y nos da mucho orgullo que nos hayan elegido entre los destinos nacionales beneficiados”.

-¿Qué servicios brindará?

-Allí se podrán realizar hasta 200 testeos diarios, atender pacientes que presenten síntomas e internar casos leves.

-¿Qué se hará con el paciente que no demande internación hospitalaria?

-En principio, si puede, tendrá la posibilidad de retornar a su lugar de origen; y si no puede, será alojado sin cargo en el hotel de SOSBA, que ya acondicionamos. Aparte de eso, en el hospital tendremos 4 camas de terapia intensiva, con 4 médicos especialistas que estarán con nosotros del 15 de este mes al 15 de marzo. Y si hiciera falta hacer una derivación, tenemos una de las tres ambulancias especializadas para pacientes Covid que hay en el país, y además la Provincia nos va a proveer una ambulancia 4x4.

-Si hubiera dependido de usted, ¿habría habilitado la temporada?

-Si es por motivos de salud, todo indicaría que no. Sin embargo, la economía de los distritos que vivimos del turismo no lo iba a soportar. La gente hizo un sacrificio muy grande, pero ya tiene los bolsillos flacos y necesita trabajar. Entonces la opción es asumir la responsabilidad de que economía y salud convivan de la mejor manera posible.

-¿Con una buena temporada alcanzará a recomponerse la economía local?

-No. Por eso durante el verano, por primera vez, no vamos a interrumpir algunas obras públicas. No es lo que hubiera querido, pero vamos a seguir con la pavimentación de Raúl Alfonsín, desde Bahía Blanca hasta San Martín, y otras calles. Y en marzo vamos a arrancar con la remodelación de la rambla que anunciamos meses atrás, mientras gestionamos un proyecto de construcción de un camino de circunvalación que ya elevamos a la Nación.

"Me molestaron algunas actitudes irracionales"

-¿Se arrepiente de alguna de las medidas que tomó este año?

-No, estoy convencido de todo lo que hicimos. Es decir, estoy convencido de que actuamos de la mejor forma que pudimos. Nadie tenía el manual sobre cómo manejarse frente a una pandemia que ya causó la muerte a un millón y medio de personas en todo el mundo. Teníamos la responsabilidad de defender a la población y si hay algo que yo tenía claro es que no iba a aceptar la idea de que se contagien todos para alcanzar lo que llaman la inmunidad del rebaño.

“Eso iba a traer muertos, algo que no admito. En otros lados los muertos pueden ser un número, pero acá los fallecidos tienen nombre y apellido, tienen familia, amigos. No estaba ni estoy dispuesto a cargar en la conciencia el peso de no haber hecho todo lo posible para evitar la muerte de mi gente”.

-¿Le costó tomar la decisión de cerrar Monte Hermoso?

-No. Habíamos salido de un verano bastante bueno y estábamos en condiciones de aguantar económicamente la temporada baja. Al mismo tiempo, sabíamos que el virus venía de afuera, así que la única opción era cerrar el acceso.

-¿Sintió que la gente lo respaldó?

-La gente se fue adaptando. A medida que veía que acá no había casos, mientras en otros lados se multiplicaban los contagios y fallecimientos, fue aceptando el cierre. Y lo terminó de adoptar cuando llegamos a Fase 5 y empezamos a tener una vida casi normal.

“Hoy miro para atrás y siento orgullo de tener una comunidad tan organizada. Porque convengamos algo: una medida así no es efectiva si la gente no te acompaña. Si la gente no usa el barbijo o hace fiestas en la casa no podés meterlos presos a todos, o clausurar todo. Los vecinos colaboraron mucho”.

-¿El conflicto con los propietarios lo sorprendió?

-Sabíamos que iba a ser muy difícil explicarle a una persona que es dueña de una propiedad y paga todos sus impuestos que no puede venir a verla durante 8 meses. Encima, en distritos cercanos había una postura más laxa en cuanto al manejo de la pandemia; no hago una valoración, pero no fueron tan férreos como nosotros.

-¿Y eso, cree, los hizo ver distintos ante la gente?

-Nos hizo ver más duros, lo que llevó a algunos a decir que nos manejábamos como patrones de estancia, o que somos soberbios. La realidad no es esa.

-¿Y cuál es?

-Que en este tipo de situaciones no podés ser gris. Es decir, abríamos para todos o para nadie. Y si abríamos para todos, iban a venir los titulares de 16 mil partidas. ¿Cuántos de todos ellos vendrían contagiados? Era un riesgo muy alto.

-Pero no cree que así y todo podría haber abierto antes el acceso a los propietarios...

-Es que no sabíamos cómo iba a evolucionar esta pandemia. Ahora es fácil decirlo con 'el diario del lunes', pero en ese momento no lo teníamos. Por eso lo que nos propusimos en agosto fue empezar a abrir gradualmente, evitando que la ciudad se nos llene de gente de un día para el otro.

“Por otro lado, no es cierto que nadie entraba. Todo el año miles de personas ingresaron; no sólo el que tuvo una emergencia o problema en su casa, sino también, por ejemplo, obreros y profesionales de la construcción”.

-¿Le molestó el tenor de las críticas que recibió?

-No me molestó el enojo, porque está justificado, pero sí algunas actitudes irracionales o faltas de respeto. Que alguien venga a protestar y traiga cubiertas para prender fuego en la ruta... ¿cómo les iba a permitir pasar? ¿Qué mensaje le iba a dar a quienes sí se habían quedado en su casa? ¿Que para entrar a Monte bastaba con venir y prender unas cubiertas?

-Hubo dos protestas de ese tipo. ¿Le molestó que esas personas pudieran salir de sus respectivos distritos?

-Eso sí. En Bahía Blanca, cuando los atendió el secretario de Seguridad (Emiliano Álvarez Porte), lo que les tendría que haber explicado a los propietarios es que no podían salir del distrito ni circular por una ruta nacional para ir a ver su casa de veraneo. Podrían haber sido un poco más amigables con nuestra postura, pero en cambio les dijeron a los vecinos que estaban de acuerdo con ellos.

-¿Habló el tema con Héctor Gay?

-No, porque entiendo que cada uno hizo lo que le pareció mejor y será la gente, en definitiva, la que nos juzgue cuando llegue el momento. Mi único objetivo siempre fue defender la salud de la población.