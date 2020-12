Los Pumas se despidieron con un nuevo empate ante Australia

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

El seleccionado argentino de rugby se despidió del Tres Naciones con un empate en 16 ante Australia, en la última fecha del torneo que también contó con la participación de Nueva Zelanda, el campeón.

Los Pumas volvieron a dar una lección de fortaleza al sobreponerse hoy en Perramatta a una semana muy difícil desde lo anímico y mental, como también a unas condiciones muy poco propicias de juego por la intensa lluvia durante todo el partido.

No obstante el equipo -esta vez con uniforme alternativo negro con vivos azul oscuro y un número 10 estampado en la manga izquierda como homenaje a Maradona- volvió a mostrarse competitivo.

El homenaje a Maradona en la manga de la camiseta.

La foto del inicio fue la misma de los encuentros previos: Los Pumas apostando todo a la defensa y sin poder proponer en ataque. A los 15m una amarilla a Marcos Kremer por tackle alto decantó en un penal para Australia, que Hodge transformó en puntos (3-0).

Tres minutos luego la infracción fue del local y la aprovechó Nicolás Sánchez para igualar.

Sin embargo a los 27m. el apertura albiceleste tuvo que retirarse por protocolo por conmoción al recibir un golpe en la cabeza del ala Michael Hooper (con el hombro), en un intento del capitán australiano de ir a limpiar un ruck.

El ingreso de Domingo Miotti llegó con otro acierto a los palos para dar vuelta el partido a los 29m (6-3).

Jerónimo de la Fuente, el capitán argentino, bajo lluvia torrencial en Perramatta.

La jugada más clara de Los Pumas llegó a los 35: de un maul en mitad de cancha, Felipe Ezcurra sacó una pelota que transformó en contraataque, asistió a Bautista Delguy hacia afuera y el wing definió el try (13-3). En la última Hodge tuvo un penal más para reducir la brecha y sellar la primera etapa 13-6.

El contexto del encuentro fue de muy pocas opciones para Argentina. La falta de obtención en el line, los penales en el scrum y sumadas algunas imprecisiones, siempre restaron metros y forzaron al equipo de Mario Ledesma a relanzarse desde la defensa.

En el complemento Australia se acercó más con otro penal de Hodge a los 50m. (13-9), mientras que Los Pumas perdieron de manera definitiva al reingresado Nico Sánchez por lesión, a los 56m. El apertura tucumano se despidió del torneo como máximo goleador, con 43 puntos.

Montoya e Isa y una postal de lo que fue la defensa argentina.

El conjunto local también sumó una baja pero por la tarjeta roja del ala Lukhan Salakaia-Loto, quien había ingresado a los 51m. Fue por un tackle peligroso contra Santiago Grondona, quien por protocolo tuvo que retirarse.

Pero cuando parecía que Los Pumas podrían aprovechar el hombre de más, sobrevino una amarilla a Lucas Paulos por derrumbar un maul. Esto puso otra vez a Australia en campo visitante, con el empuje de sus delanteros llegó al try a los 66m con Hooper para igualar en 16, sumada la conversión de Hodge. Quien, como en el partido anterior, tuvo la chance de darle la victoria a los suyos, pero falló un penal a los 79m.

Los Pumas respiraron aliviados y aseguraron un empate que por diferencia de tantos los dejó con el 2º lugar.

¿El saldo? En lo deportivo más que positivo con dos empates ante Australia, un triunfo histórico contra Nueva Zelanda y una derrota frente a All Blacks.

El regreso a casa abrirá otro frente: el político.

Las acciones destacadas del empate en 16 entre Argentina y Australia:

Tri Nations 2020 | Australia v Argentina - Rd 6 Highlights



In Sydney’s pouring rain, the @wallabies and @lospumasuar have played out a draw for the second time in as many matches between the countries.#TriNations2020 #AUSvARG pic.twitter.com/JPq4DGlr2q