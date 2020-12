“Estoy empezando a entender cómo se corre en la Clase 3”

Por Tomás Arribas - tarribas@lanueva.com

Casi una década después, la aventura deportiva del piloto bahiense Joaquín Volpe en la escala automovilística nacional aún tiene unos cuantos capítulos por escribir.

Un camino sacrificado, con las ingratitudes lógicas inherentes a las competencias, pero plagado de experiencias y satisfacciones.

A la larga, ello determina el verdadero éxito de nuestras acciones.

La historia continúa. La ambición por ganar, en el más amplio sentido, sigue intacta.

Como aquel día que, junto a papá Ricardo, Joaco cargó su Fiat Uno zonal a un trailer y se abrió camino en busca de nuevos horizontes.

"Cada tanto pienso en todo lo hecho y me lleno de satisfacción. A veces hasta me cuesta creerlo, especialmente cuando van surgiendo nuevas oportunidades para seguir creciendo, o cuando soy protagonista de las carreras y los campeonatos como ahora. Cualquiera seguramente quisiera estar en mi lugar", expresó Volpe, gran animador de la Clase 3 del Turismo Pista.

"Mi papá me lleva y trae desde los seis años--recordó--, siempre con la carpetita abajo del brazo pidiendo publicidades y bancándome en absolutamente todas. Te diría que un 80% de la gestión la hace él, yo voy el fin de semana y manejo. Si no fuera por él no correría".

Desde aquellas primeras pinceladas con el acelerador fuera de la ciudad (fue 3º en su debut en el Fiat ASM, divisional zonal bonaerense), la curva trazada por Volpe se mantuvo en constante ascenso.

Su presente habla por sí mismo. Aunque inesperado, por circunstancias de un calendario tan atípico, el Renault Clio azul Nº10 que conduce el bahiense se sitúa nuevamente entre los aspirantes al título.

"Después de 10 meses (NdR: se ausentó en la reanudación del campeonato) sentía la necesidad de volver, medirme y saber en qué estado me encontraba competitivamente. Por ahí no fue lo que esperaba físicamente, me cansé un poco, pero entiendo que por el hecho de haber dos finales un mismo fin de semana. Pero todo salió bien y estoy en un gran momento", expresó Joaco, quien en la última competencia, disputada en Buenos Aires, cosechó un 3º y 2º puesto.

"Estoy empezando a entender cómo se corre en la Clase 3, que es muy complejo. El auto se cae mucho en ritmo, pero si podés cuidarlo, que es lo que hice el último domingo en la segunda final, las últimas vueltas tenés resto y podés encarar la carrera de otra forma", recordó.

—¿Cuesta no ser Joaquín Volpe?

—Sí, cuesta. Me gusta ir al límite todo el tiempo, pero eso a mitad de carrera lo terminás pagando. Además, el Clio, si bien tiene velocidad, es un auto con muchas mañas, y eso me hace manejarlo con la punta de los dedos. Los autos de nueva generación, en determinados momentos, hacen una diferencia muy grande.

—A propósito, ¿qué hay del Ford Kinetic?

—Con el Fiesta estamos complicados. Este año parece imposible, y tampoco sé si llegamos para la primera fecha del campeonato que viene. La gran solución sería que se venda el Clio. El problema es que tenemos que desarmarlo para equipar el Kinetic (utilizan la misma mecánica), y una vez que se desarme quedará descartado, porque todo se ajustará a los reglajes del nuevo auto. Hablando con Diego López (NdR: su preparador), creemos que lo ideal sería poder comprar todo y armar otro auto completo. Pero la idea es abaratar utilizando cosas del Clio, que andan realmente muy bien. Si lo vendemos ahora resigno la última fecha para arrancar el año que viene con todo.

—¿Y te olvidás de la lucha por el título?

—Ese es un gran tema. Hay 77 puntos en juego y estoy a 29 del líder (NdR: Pablo Vuyovich). Pero hay muchos pilotos adelante mío (5) y se tienen que caer; algo complejo. Aunque sí, hay chances. No sé, la verdad... (risas). Ya era impensado andar tan bien en la doble fecha que pasó, después de tanto tiempo sin correr. Pero sí, es un escenario que no esperábamos, y más en este contexto.

—Si se vende tu auto, ¿no alquilarías algo para jugarte esas chances?

—Esa es otra opción.

—A esta altura, estás mucho mejor posicionado que el año pasado...

—Sí, es verdad. Me dejás pensando todo el tiempo (risas). Es increíble estar a 29 puntos después de todo lo que pasó. Igualmente, el objetivo está más en terminar el Kinetic que en ir por el título. Si se logra será una hazaña, como también terminar entre los 5 mejores.

El futuro

Las planificaciones a mediano y largo plazo no siempre son convenientes. Más en tiempos tan crudos y volátiles social y económicamente.

No obstante ello, y consciente que detrás hay un largo camino recorrido, Volpe aún tiene algunos pendientes deportivos.

"Quisiera lograr un campeonato en algún momento. De esa forma estaría completo deportivamente. Hace mucho tiempo que vengo peleando por ello, desde mi época de karting. Fui subcampeón tres veces (en Karting, en el Fiat ASM y en la Clase 2 del Turismo Pista) y obviamente que lo tengo pendiente, aunque tampoco me quita el sueño. Para lograrlo tienen que darse muchas cosas. Siempre lo damos todo, pero hay cosas que están fuera del alcance de uno.

--¿Sería muy loco pensar en el Turismo Nacional?

--Es difícil por el tema presupuestario. Antes de llegar a la Clase 3 del Pista, miraba el TN y soñaba en correr. La lejanía es el proyecto, porque podría correr dos o tres fechas. Pero con mi papá buscamos armar un equipo y tener continuidad. Por el presupuesto que manejamos, eso solamente podemos hacerlo en el Turismo Pista.

"¿Si viene el TN a Bahía, correría? Y..., seguramente. Lo que pasa es que no es fácil deshacer lo armado para el Pista e invertirlo en solo una fecha. Hay otra cuestión también, el tema del equipo. En el TN hay un montón de estructuras buenas, pero muy costosas. Antes que estar en una estructura poco competitiva, con el riesgo de no ser rápido y que se rompa el auto, prefiero pelear en la Clase 3 del Pista", cerró.