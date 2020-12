Leeds de Marcelo Bielsa perdió con Chelsea, que es el flamante líder

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Leeds United, dirigido por el rosarino Marcelo Bielsa, perdió por 3 a 1, de visitante, con Chelsea, que trepó al liderazgo de la Premier League inglesa de fútbol tras jugar uno de los encuentros válidos de la undécima fecha.



Leeds, ascendido en esta temporada a la máxima categoría después de 16 años, se puso en ventaja con un gol del delantero inglés Patrick Bamford, a los 4 minutos de la primera etapa, y Chelsea dio vuelta el marcador con tantos de los franceses Olivier Giroud, a los 27m de la misma etapa, y Kurt Happy, a los 16m del complemento, y el estadounidense Christian Pulisic en el cuarto minuto de descuento.



Con este resultado, Leeds -que sufrió su quinta derrota en once fechas- quedó con catorce puntos y Chelsea, conducido por Frank Lampard y que no pierde hace 14 partidos (entre la Premier y la Liga de Campeones) escaló al liderazgo del torneo con 22 unidades.



Además, Manchester City, sin el delantero argentino Sergio Agüero, le ganó hoy a Fullham por 2 a 0, como local.



El equipo conducido por español Josep Guardiola se impuso en el Estadio Etihad de Manchester con goles del inglés Raheem Sterling, a los 5 minutos, y el belga Kevin De Bruyne, de penal, a los 26 del primer tiempo, y quedó a tres puntos de los escoltas Tottenham Hotspur y Liverpool.



El "Kun" Agüero, quien se recupera de una lesión, no formó parte del plantel del City.



En otro resultado del día, Burnley y Everton empataron 1-1.



Aston Villa-Newcastle, que debían enfrentarse hoy, postergaron su encuentro a causa del segundo brote de coronavirus en el Reino Unido.



Mañana, Tottenham recibirá a Arsenal y Liverpool, a Wolverhampton. West Bromwich se medirá con Crystal Palace y Sheffield ante Leicester. El lunes completarán Brighton-Southampton.



Posiciones



Chelsea 22; Tottenham Hotspur y Liverpool 21 puntos; Manchester United 19; Leicester y Manchester City 18; West Ham, Southampton, Wolverhampton y Everton 17; Aston Villa 15; Leeds y Newcastle 14; Arsenal y Crystal Palace 13; Brighton 10; Fulham 7; West Bromwich y Burnley 6; y Sheffield United 1.