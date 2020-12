Fórmula 1: aún sin Hamilton, los Mercedes fueron los más rápidos de la clasificación

El finés Valtteri Bottas (Mercedes) hizo este sábado la pole position y largará mañana en el primer lugar en la grilla de partida del Gran Premio de Sakhir de Fórmula 1, que tendrá como gran ausente a su compañero de equipo, el vigente y séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, contagiado de Covid-19.



Bottas registró un tiempo de 53s. 377/1000. superando por apenas 26 milésimas al reemplazante de Hamilton (ausente por COVID-19), el británico George Russell.



It's a fifth @pirellisport Pole Position Award of 2020 for @ValtteriBottas 🙌#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/ea2I84FEGf