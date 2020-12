El médico Lisandro Pendino, la primera persona vacunada contra el COVID-19 en Bahía Blanca, dijo esta tarde por LU2 que las Sputnik V "son vacunas seguras, lo que no está asegurado es la durabilidad de la inmunidad".

"Esta gente (por el laboratorio ruso que creó la Sputnik V) hizo la del ébola en África. Son vacunas seguras, lo que no está asegurado es la durabilidad de la inmunidad. Uno lee cómo se hicieron las pruebas, las reacciones adversas son leves, como cualquier vacuna. Lo que no está demostrado es la durabilidad de la respuesta inmune, no sabemos si se va a tener que volver a aplicar en seis meses o el próximo año", explicó Pendino al programa Hechos de radio.

El médico, que trabaja en la terapia intensiva del Hospital Penna, dijo que se siente "feliz de la vida después de todos estos meses" trabajo en medio de la pandemia. "Estamos superagradecidos nuestros compañeros y compañeras, las enfermeras y los kinesiólogos han puesto el hombro", comentó.

"Hemos perdidos mucha gente, amigos, gente cercana. Tenemos (en la terapia) mortalidad de casi 50 %, muy parecido a lo de otros países", dijo Pendino.

"Soy apolítico —aclaró—, vivo en Bahía hace 20 años. Esta vacuna es un adenovirus, un vector, le cargaron la proteína genética del SARS-CoV-2, que genera una inmunidad, anticuerpos de defensa ante esa proteína. Si me contagio voy a ser inmune a eso".

"Mi decisión de vacunarme es porque una sobrina mía, de 25 años, de Rosario, está internada hace diez días con respirador. No hay que descuidarse, hay ponerse el tapabocas, hay que seguir cuidando a los demás. Cuando uno se relaje es cuando vuelven los contagios", sostuvo.

"Miremos a Europa. Lo que está pasando ahora, para que no nos pase", agregó.

La vacuna "es efectiva y segura, hay que aplicársela", aseguró, y explicó que la próxima dosis se la tiene que dar a partir de los 21 días de la que recibió hoy.