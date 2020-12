En reuniones de 15 personas, hay un 18,8 % de chances de que haya un contagiado

Por Mario Minervino / mminervino@laciudad.com

Audionota: Romina Farías (LU2)

El diario “La Nación” desarrolló un programa interactivo que permite estimar qué posibilidades hay, en relación con la tasa de circulación de coronavirus de cada localidad, de que haya un contagiado de COVID-19 entre los concurrentes.

De acuerdo con los datos disponibles a esta semana, más allá de las variaciones diarias que se van registrando, en nuestra ciudad una reunión con 15 personas tiene un 18,8 % de posibilidades de que una persona esté contagiada.

Ese porcentaje trepa a 26,3 % si la cantidad de asistentes es de 23, del 49,4 % si suman 50 y se convierte casi en una certeza, con el 93,8 % de chances, si el encuentro reúne a 200 personas.

Por disposición de las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires, actualmente las reuniones no pueden superar las 20 personas. La disposición se comunicó, especialmente, por las Fiestas de fin de año.

Claro que existen atenuantes, y agravantes, a la hora de medir las posibilidades de contagio de acuerdo al sitio donde se realiza el evento.

La circulación del virus puede verse favorecida en lugares cerrados o sin ventilación, con lo cual la presencia de un contagiado puede perjudicar a más o menos personas.

El elemento clave para establecer el riesgo de contagio es la tasa de enfermos en relación a la población.

En la ciudad de Buenos Aires, por caso, las comunas con más tasa son Recoleta y Palermo, donde un evento con 50 personas hay más del 70 % de posibilidades de que haya un contagiado.

Los sitios más comprometidos son Paso de los Indios, en la provincia del Chubut, donde con apenas 10 personas reunidas hay un 87,5 % de chances de que haya un enfermo.

En Lago Argentino, Santa Cruz, con esa misma cantidad se ubica en 81,7 %. Lo sigue Utracán, en La Pampa, con 79,3 % y Picuches, en Neuquén, con 78,5 %.

Los detalles

A casi un año de declarada la pandemia, se tiene más certeza sobre cómo actúa el coronavirus.

La menos peligrosa es la de tomar contacto por superficies contaminadas.

Las de mayor riesgo son las gotas que expulsa un enfermo al hablar o toser y también las partículas que pueden estar suspendidas en el aire.

De allí lo inapropiado de las reuniones en ambientes cerrados y con alta densidad de personas. Según publicaciones realizadas en Madrid (España), una de las ciudades más afectadas por el rebrote, en una reunión de seis personas sin ventilación ni tapabocas y con un infectado, a las cuatro horas las restantes cinco estarán contagiadas.

Con barbijo y ventilación y el encuentro de mitad de duración, el riesgo es de menos de una persona.

Por último, los especialistas han encontrado una expresión clara y contundente para definir una reunión “con mucha gente gritando, cantando o hablando a corta distancia”: se está en presencia, mencionan, de “una bomba epidemiológica”, que se torna más peligrosa si los asistentes son jóvenes, ya que en general son infectados asintomáticos: nunca se enteran que el coronavirus pasó por su cuerpo, pero tienen la misma capacidad de contagio que cualquier otro enfermo.

Puntos de vista

“Esos datos no son confiables para nosotros, ya que no están validados por nadie. Es estadística pura y no da mayores precisiones de cómo se obtienen los datos”, dijo Maximiliano Nuñez Fariña, Director de Región Sanitaria I.

En la vereda de enfrente, Diego Maurizi, médico infectólogo del Hospital Municipal, señaló: “Pueden ser aceptados esos datos. Es una herramienta en base a cálculos realizado con la cantidad de personas activas y se saca la cuenta: cada determinada cantidad de personas, cuántos pueden ser positivos”.