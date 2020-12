Lo estafaron por 70.000 pesos con las tarjetas y no le dan respuestas

Un jubilado del Banco de la Provincia de Buenos Aires denunció estafas en su contra a manos de delincuentes que utilizaron los datos de sus tarjetas de crédito y débito para concretar compras virtuales en un marketplace y una cadena de supermercados, por una suma superior a los 70.000 pesos.

El damnificado es Luis María Canosa, quien en marzo pasado sufrió la sustracción de un cuantioso monto de su caja de ahorro en el Banco Provincia, como consecuencia de distintas adquisiciones hechas a través del sitio Mercado Libre, que los estafadores abonaron con su plástico de crédito.

Canosa, también periodista deportivo y de 61 años, constató el faltante en el extracto de su cuenta bancaria en concepto de transacciones que aparentemente no realizó, y denunció la maniobra en la sede central bahiense del banco, en Chiclana y Undiano.

De inmediato, el exbancario gestionó la baja de su tarjeta vulnerada.

El Bapro, según informó el denunciante, remitió esa información a la empresa Visa que investigó el caso y consultó a la plataforma Mercado Pago, desde donde confirmaron que los autores del delito también utilizaron el correo electrónico de Canosa para adquirir “un sillón, una cartera y un plato de pie para tortas”, en la web de Mercado Libre.

Mediante una cuenta falsa de Mercado Pago, los timadores pagaron además por servicios en una peluquería que funcionaría en San Miguel de Tucumán.

El entrevistado aseguró que nunca suministró sus datos bancarios por medio de e-mails ni extravió sus tarjetas, por lo tanto no entiende cómo lo estafaron.

A principios de este mes el hombre resultó nuevamente blanco de una estafa. Esta vez los ladrones usaron el número y PIN de su tarjeta de débito para comprar, vía Internet, mercadería en el hipermercado Walmart.

“Nunca en mi vida me había pasado algo así, porque en marzo me estafaron con la tarjeta de crédito y el 6 de este mes me sacaron 17.823,56 pesos con la de débito; me destrozaron”, remarcó Canosa.

“En marzo habían hecho una compra en 10 cuotas que me van a debitar hasta enero/febrero de 2021”, agregó. En esa ocasión le sustrajeron 53.301,94 pesos.

“La tarjeta de crédito no la uso desde 2015; solamente la utilizaba cuando viajaba al exterior”, afirmó.

Canosa asimismo radicó las denuncias correspondientes en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8, a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, y en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

Idas y vueltas

Después de denunciar el primer delito en el banco, Canosa se presentó periódicamente en la sucursal mencionada para interiorizarse sobre posibles novedades en la pesquisa.

“Me contestaban que (el expediente del caso) estaba en el departamento de Visa del Banco Provincia en Buenos Aires para una resolución.

Transcurrieron 5 meses y yo cada vez levantaba más temperatura”, enfatizó el hombre, con el agravante que fue empleado de la entidad por más de 36 años.

“En agosto me llamó un empleado de ahí para avisarme que los papeles estaban todos mal hechos porque no había firmado, por eso tuve que ir nuevamente al banco para completar la documentación otra vez”, agregó.

Al mes siguiente Canosa recibió un mail en el que el Bapro afirmaba que él “había hecho las compras” (registradas en su resumen de cuenta), y que los productos “habían sido entregados" en su domicilio situado en cercanías a la Estación Sud de trenes, aunque eso —según dijo— no sucedió.

“Sospecho que (el autor de las estafas) debe ser alguien que me conoce, porque siempre tuve las tarjetas conmigo y nunca las derivé. Esta persona habría obtenido la numeración de mi tarjeta de crédito, pero no sé cómo, porque siempre la tengo en mi poder, por eso mismo descarto que le haya sacado una foto”, analizó.

“Lo más llamativo es que me sustrajeron 53.000 pesos, pudiéndome haber sacado más dinero de la cuenta; podrían haber hecho compras por 150 mil”, añadió.

"Siento mucha indignación por todo esto"

“En el banco me recomendaron que intimara por medio de la OMIC, donde radiqué otra denuncia. Ahí también me manifestaron que yo había realizado las compras y, como titular de la tarjeta, recibí los artículos en mi vivienda”, continuó.

“Eso es imposible; siento mucha indignación por todo esto. Ahora estallé porque, como si fuera poco, el 9 de este mes controlé mi cuenta bancaria con el teléfono celular y me apareció una compra por casi 18.000 pesos hecha con la tarjeta de débito”, completó.

De acuerdo con la víctima, en su caso los importes relacionados con ese medio de pago no suelen superar los 2.000 pesos porque -dijo- “vive solo”.

A raíz del segundo delito, el miércoles 9 el Banco Provincia bloqueó también su tarjeta de débito, por lo que el damnificado debe utilizar sí o sí dinero en efectivo para sus gastos.

“Es decir que cuando necesito plata, tengo que ir al banco y hacer cola como cualquier vecino para sacarla. En este caso también tengo que esperar una resolución por parte de la entidad bancaria”, finalizó Canosa.