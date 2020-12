Top Race Junior: el bahiense Mauro Gorjón volvió a lucirse y cerró un fin de semana soñado

Dos de dos para Mauro Gorjón en el Autódromo Concepción del Uruguay (Entre Ríos), sede de la última programación de la temporada del Top Race Junior, donde el volante local concretó su mejor resultado al cabo de tres participaciones.

Emulando lo hecho en la víspera, Gorjón, tripulando un Mercedes Benz del R36 Team, cerró su participación con otro 2º puesto en la decisiva competencia final de la divisional, la cual quedó en poder, nuevamente, del sureño Tomás Micheloud (Cruze).

Desde el 2º cajón de salida, posición en la que clasificó ayer, Mauro se dedicó a atacar la posición vanguardista en los primeros giros, intentos frustrados por la buena defensa del líder de la prueba, quien dominó de principio a fin.

Con el correr de los minutos, el ritmo de Mauro mermó, situación que, tras la salida del auto de seguridad, aprovechó Lucas Yerobi (Mercedes Benz) para trepar al segundo puesto; ubicación que sostuvo apenas un par de vueltas, debido a inconvenientes mecánicos.

Escapado Micheloud, Gorjón se dedicó a cuidar, mantener a raya al tercero, Agustín Montecino (Cruze), y completar el total de vueltas, para así coronar su segundo podio consecutivo y redondear su mejor actuación en la divisional promocional.

"Fue una linda final. Las primeras vueltas mantuve un ritmo parecido a Tomás, pero nunca tuve una chance clara de sobrepaso. Después del Pace Car perdí un poco de ritmo y me pasó Yerobi. Después me dediqué a terminar, no tenía auto para correr al líder. Estoy muy feliz, fue un fin de semana increíble.