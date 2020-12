Messi alcanzó el increíble récord de Pelé pero Barcelona no pudo con Valencia

El argentino Lionel Messi igualó hoy a la leyenda brasileña Pelé en el récord de goles con una misma camiseta, al anotar un tanto en el empate de Barcelona con Valencia 2-2 en el Camp Nou, por la decimocuarta fecha de La Liga de España.



Un cabezazo en la boca del arco, en la segunda jugada de un penal que le tapó el arquero Jaume Doménech, significó el tanto número 643 de Leo con la camiseta "blaugrana" en 748 partidos oficiales.



Pelé consiguió la misma cantidad de goles 757 encuentros con el Santos de Brasil, club en el que militó desde su debut en primera división en 1958 hasta 1974, antes de partir al Cosmos de Estados Unidos.



Las conquistas del astro rosarino en el club catalán, desde su debut profesional en 2004, se desglosan de la siguiente manera: 450 goles por Liga (498 partidos); 118 por Champions League (147), 53 por Copa del Rey (75), 3 por Supercopa de Europa (4), 5 por Mundial de Clubes (5) y 14 por Supercopa de España (19).



Según consta en su página oficial, Messi arroja un promedio de gol de 0,86 con Barcelona, donde además contabiliza 258 asistencias, 34 títulos y 75 premios, entre ellos seis Balones de Oro (2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2015-16, 2019-20) y un FIFA The Best (2019).



En su foja goleadora con el club, el capitán "blaugrana" registra 128 dobletes, 42 "hat trick" (tres goles en un mismo juego), 6 pókers (4) y un repóker (5).

El argentino superó a César Rodríguez (232 tantos) como máximo goleador de la historia de Barcelona, a Telmo Zarra (251) en el récord de tantos en la historia de LaLiga y al alemán Gerd Müller en cantidad de goles en un año natural (86 en 2012).



En lo sucesivo, Messi irá por una nueva plusmarca de "O Rey", quien con 77 goles es el máximo goleador de la historia a nivel de selecciones sudamericanas. Leo contabiliza 71 en 142 partidos con la Selección Argentina.



Al momento de anotar el gol de hoy ante Valencia, el estadio Camp Nou proyectó en sus pantallas una imagen del argentino abrazado con Pelé.



En las redes, el club saludó al argentino por su nuevo récord y publicó una ilustración en la que Messi, sentado en un trono, recibe una corona de rey por parte del brasileño, de 80 años.





La conquista de Messi, en tiempo adicionado al primer tiempo, llegó dos días después de resignar el premio FIFA The Best al Mejor Jugador del Mundo 2020 en manos del goleador polaco Robert Lewandowski del Bayern Munich de Alemania.



Significó el 1-1 parcial del conjunto del neerlandés Ronald Koeman, que desde los 29 minutos había quedado en desventaja por un solitario cabezazo del defensor francés Mouctar Diakhaby tras un tiro de esquina desde la izquierda.



Al comenzar el segundo período, cuando transcurrían siete minutos, el zaguero uruguayo Ronald Araujo puso al equipo loca arriba en el marcador, pero su compatriota Maximiliano Gómez (24m.) estableció la igualdad definitiva.



Con el penal ejecutado hoy, Messi igualó al portugués Cristiano Ronaldo como el futbolista con más lanzamientos de ese tipo (70) en toda la historia del campeonato español, de los cuales falló 13, dos menos que el mexicano Hugo Sánchez (Real Madrid), líder del rubro.



Barcelona, que adeuda el primer partido de la temporada (vs. Elche), ocupa el quinto puesto de LaLiga con 21 unidades, a ocho de la punta y fuera de las plazas clasificatorias para la próxima Liga de Campeones de Europa. Valencia se ubica duodécimo con 15 unidades.



En lo que resta del año, el equipo catalán visitará a Valladolid, el martes próximo, y una semana más tarde será local de Eibar.