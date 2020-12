"Lograr el campeonato argentino fue increíble", expresó Leandro Mayo

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Tras estar dos años alejado de los escenarios, el fisicoculturista bahiense Leandro Mayo (39) recargó energías y volvió con todo al ruedo competitivo.

El atleta de nuestro medio, con basta trayectoria en el fisicoculturismo, sumó un nuevo galardón en la especialidad; nada menos que la obtención del Campeonato Argentino en la categoría Men's Physyc, celebrado días atrás en Capital Federal.

“Fue algo realmente impensado. Esta pandemia me castigó mucho con la preparación y eso tiró por la borda los planes que teníamos para el 2020”, reconoce Mayo.

“Hacía dos años que no competía. La idea para este año era volver y mejorar en muchos aspectos, como por ejemplo el tamaño corporal. Pero llegó la pandemia y prácticamente se descartó todo. Hasta que un día, la Federación estableció la fecha de competencia para el Argentino. Automáticamente me llamaron consultándome cómo me sentía y si estaba apto”, agregó.

Amén de las complicaciones inherentes a la pandemia, la pasión y la ambición de éxito pudo más. Así fue como Leandro, contra todos los pronósticos, decidió juntar coraje y embalarse en la aventura deportiva.

“Les conté todos los problemas que tuve, algunos familiares y económicos que me motivaron a largar todo, a lo que respondieron que, de todas maneras, les envíe un material posando y haciendo todo lo que requiere un certamen semejante. Luego de observarlo me dijeron que me arriesgue y me la juegue. Así que di el “Ok” y empecé a entrenar a full esas cinco semanas”, destacó.

¿El resultado? Inmmejorable e inesperado:doble campeonato, tras dominar en la modalidad Open y Masters de la categoría, la cual, asimismo, representaba una completa novedad para Mayo.

“Cuando llegué al pasaje no me veía muy bien, estaba en 70% y con un peso que no era el ideal, porque esa categoría, diferente a la otra Federación en la que yo competía anteriormente, exige mucha estética y un poco más de tamaño. Al verme así me dieron ganas de irme. Pero ese día descansé, comí, ya que veníamos con una descarga de sodio e hidratos importante, y al otro día el físico estaba distinto”, explicó.

“Fue algo increíble, un montón de sensaciones juntas. El ya poder competir, después de tantos obstáculos juntos, era un logro. Y cerrar el año debutando en una categoría y logrando el doble campeonato argentino, realmente increíble”, agregó.

La consagración nacional abrió nuevas puertas y le presentó nuevos objetivos deportivos a Leandro Mayo, quien asegura que el fisicoculturismo, más que un deporte, “es un modo de vida”.

“Haber ganado este campeonato me valió una invitación al Campeonato Sudamericano, a realizarse del 2 al 4 de abril de 2021 en nuestro país. Un torneo muy importante y picante. Tengo varios meses para prepararme bien y encararlo con todo, es un honor representar a la ciudad y el país”, cerró.

“Costó mucho”

Asegura Leandro Mayo que, si bien necesitaba descanso, resulta muy complejo alejarse de las pasiones, razón por la cual el parate competitivo no fue algo sencillo de sobrellevar.

“Costó mucho, más que nada anímicamente. Este es un deporte que exige dedicación las 24 horas, porque exige descanso, entrenamiento y una buena dieta. Es decir que se piensa todo el tiempo en esos tres pilares, ninguno puede fallar. De golpe desligarse en cierta forma de eso, costó bastante”, confesó.

“Uno esté o no en la competición, el fisicoculturismo lo toma como un modo de vida. En su momento dije que necesitaba relajarme, pero la realidad es que nunca dejamos de cuidarnos. Hay permitidos, obviamente, pero nunca se aflojó”, cerró.