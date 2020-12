"Maravilla" Martínez vuelve a subir al ring en busca de otra victoria

El argentino Sergio Martínez vuelve a calzarse los guantes mañana, para afrontar su segundo combate tras regresar a los cuadriláteros el pasdo 21 de agosto, en un combate desarrollado en España.

No conforme con la victoria por KO ante José Miguel Fandiño, "Maravilla" irá por más desde las 16:45 de nuestro país, cuando enfrente, en el estadio "El Malecón en Torrelavega (el mismo que lo vio volver a boxear), al finlandés Jussi Koivula en la categoría mediano.

En un principio, la pelea iba a ser el 5 de diciembre. Pero por cuestiones televisivas y sanitarias, dado el rebrote de coronavirus en Europa, la misma se pasó para mañana.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Martínez (52-3-2, 29 KO), de 45 años, ahora va por Koivula (24-7-1, 9 KO), de 36 años, a priori de mayor nivel que el aguerrido Fandiño, aunque no boxea desde junio de 2019, cuando fue noqueado por Conor Benn, en Inglaterra, por un cinturón intermedio de la AMB en el peso welter.

"Me siento fantásticamente bien. Esta segunda etapa es para disfrutar, si no disfruto después de los 45 años es porque muy necio tuve que haber sido. Me gusta esta etapa que estoy viviendo porque es estupenda, la estoy viviendo a conciencia, disfrutando cada día", sostuvo Maravilla.

De ganar, el argentino, ex campeón mundial superwelter CMB y mediano CMB y OMB, podrá pelear por un nuevo título mundial.