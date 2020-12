Monte Hermoso lleva 38 casos positivos de COVID-19 en diciembre

El Municipio de Monte Hermoso informó esta mañana que lleva 38 casos positivos de COVID-19 en diciembre, totalizando 59 desde el inicio de la pandemia.

Esto significa que en lo que va de este mes, en coincidencia con el inicio de la temporada turística, casi se triplicó la cantidad de contagios registrados (al 1 de diciembre había 21 casos).

Según los nuevos datos, desde el pasado miércoles a hoy se confirmaron 10 nuevos positivos de coronavirus.

Al momento hay 31 activos, 25 recuperados y 3 personas fallecidas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Esta semana la Provincia ordenó que la ciudad balnearia debía retroceder a fase 4 por su situación epidemiológica.

"Este retroceso no cambia demasiado, porque la diferencia entre fase 5 y fase 4 es que en una se admiten las ferias itinerantes y en la otra no, y en Monte Hermoso no las teníamos. El resto sigue todo igual; el cambio de fase no afecta en nada a la actividad turística", explicó el intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara.

En este sentido, Dichiara dijo que este cambio de fase "significa más que nada un llamado de atención debido al aumento de casos de coronavirus desde que se abrió la temporada, el 1 de diciembre".

Si tenés los síntomas de COVID-19 o necesitás información, llamá al 02921- 481583.