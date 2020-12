"Este retroceso no cambia demasiado, porque la diferencia entre fase 5 y fase 4 es que en una se admiten las ferias itinerantes y en la otra no, y en Monte Hermoso no las teníamos. El resto sigue todo igual; el cambio de fase no afecta en nada a la actividad turística".

La frase pertenece al intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, quien se refirió a la decisión de la Provincia de ordenar este retroceso y dijo que significa más que nada un llamado de atención debido al aumento de casos de coronavirus desde que se abrió la temporada, el 1 de diciembre.

La localidad pasó de 1 solo caso activo el primer día de este mes a un total de 25, según el informe epidemiológico de hoy.

"Esto nos confirma que tenemos que reforzar medidas que durante el primer fin de semana largo de diciembre no se cumplieron como pretendíamos en comercios, paradores y otros lugares", dijo en diálogo con Panorama, por LU2 Radio Bahía Blanca.

Dichiara puso énfasis en que no solo le preocupan las actitudes de los turistas, porque "en general si viene alguien de afuera la gente de Monte está un poco más a la defensiva" en cuanto a los cuidados, sino sobre todo los montehermoseños que viajan a otros distritos y cuando regresan no observan todos los protocolos.

"Me preocupa más la conducta de quien sale del distrito, vuelve y quiere hacer vida normal. Frente al visitante, uno toma recaudos; el problema es el vecino de Monte que va a Dorrego, Pringles o Bahía, vuelve y se junta con sus allegados como antes, cuando no salía de acá", señaló.

El intendente también adelantó que la localidad tiene un alto número de reservas para los fines de semana extra largos de Navidad y Año Nuevo, y subrayó que pese a la habilitación de Provincia para que se realicen fiestas de hasta 200 personas, en su distrito no las permitirán.

"Este año, Monte es para descansar", dijo.