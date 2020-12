Gallardo calificó como "tonterías" los cuestionamientos a River por el VAR

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, calificó hoy de "tonterías" a los cuestionamientos que recibe su equipo por el accionar del VAR a su favor y sostuvo que se "busca desestabilizar y dañar" al "Millonario", que "desde hace cinco o seis años se ha ganado el respeto jugando".

"No me dejo llevar por esas tonterías, que son ajenas a mí. Realmente no me interesa, como sí lo hace lo que corresponde que le preste atención y me ocupe. No podemos darle importancia a todo lo externo, menos cuando muchas de esas cosas quieren dañarnos", respondió Gallardo en conferencia de prensa ante una consulta relacionada al desempeño del VAR.

En la misma línea, el "Muñeco" insistió: "Esto viene desde hace mucho tiempo, se busca desestabilizar a un equipo que desde hace cinco o seis años se ha ganado el respeto jugando". (NA)