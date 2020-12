Fórmula 1: el español Fernando Alonso estuvo con todas las luces

El español Fernando Alonso estableció hoy el mejor tiempo en la primera jornada de ensayos pos temporada de Fórmula 1 en Abu Dhabi, donde el domingo se cerró una nueva temporada con el triunfo del holandés Max Verstappen (Red Bull) y el séptimo título para el inglés Lewis Hamilton (Mercedes).

El asturiano, que regresa después de tomarse un año sabático, giró a bordo del Renault modelo 2021, equipo con el que volverá a correr la próxima temporada y con el que logró sus dos coronas mundiales en 2005 y 2006, recordó la agencia italiana ANSA.

Con un tiempo de 1.36.333, Alonso aventajó al holandés Nyck de Vries, debutante absoluto en la máxima categoría, por 262 milésimas, al belga Stoffel Vandoorne, tester de Mercedes, por 0s507. Cuarto fue el polaco Robert Kubica, con el Alfa Romeo, a más de un segundo de Alonso.

Las Ferrari, al mando de Antonio Fuoco y del ruso Robert Shwartzman, quedaron en el séptimo y undécimo tiempo, mientras que el alemán Mick Schumacher, que hizo su estreno en las libres del GP de Abu Dhabi con Haas el viernes, cerró con 1.39.947.

