Santilli, con La Nueva: "Si fuera diputado, no hubiera apoyado la ley de aborto"

Por Matías Mugione / mmugione@lanueva.com

El vicejefe de Gobierno porteño y una de las principales figuras del Pro, Diego Santilli, habló con La Nueva. y dejó sus definiciones sobre varios temas de actualidad. También ofreció su mirada sobre los liderazgos amarillos, de cara a lo que viene.

—¿Qué opina sobre el proyecto de legalización del aborto, que recibió media sanción de Diputados?

—Yo estoy en la posición de que no es el momento adecuado para tratar el tema. Si fuera diputado no lo hubiera apoyado. Habría que trabajar en inclusión, en educación. Hay que dar otros pasos antes.

—¿Qué piensa sobre la idea de suspender las PASO en 2021?

—Las primarias son un mecanismo que le sirvió a la sociedad con transparencia, evitando que los punteros sean los que conduzcan las candidaturas. Hay que mejorar el proceso, bajar los gastos, pero nuestra posición es que las PASO continúen.

—¿Maneja la posibilidad de ser candidato, en CABA o Provincia?

—He predicado con el ejemplo, cuando Horacio [Rodríguez Larreta] me pidió que lo eligiéramos por otro mandato más, esa posición fue colectiva. Yo tengo mandato como vicejefe de Gobierno de la Ciudad hasta el 2023, y me idea es seguir trabajando allí. Donde mi espacio lo necesite, allí estaré.

—¿Cree que hay que volver a discutir la edad de imputabilidad luego del asesinato de un turista en Retiro?

—Tenemos que poder vivir en paz, ir al trabajo sin que nos pase algo, que los chicos puedan ir a la escuela. Eso significa seguridad, libertad, respeto. Me parece que toda acción tiene una consecuencia. Hay un montón de trabajo para hacer, con inclusión y seguimiento de los chicos. Seguridad: es lo que tenemos que brindar. No es una discusión de izquierda o derecha, de mano dura o no, es de que no tiene que haber delito. El Gobierno tiene que tratar el nuevo Código Proceso Penal, para cualquier persona que comete delitos y la Justicia tiene que tener leyes para eso. Está en comisiones en el Congreso.

—¿Cree que el gobierno nacional busca favorecer al gobierno de Kicillof con el tema de la quita de fondos coparticipables a CABA?

—No se trata de favorecer a uno o a otro. A la Provincia la falta porque genera mucho más de lo que recibe, pero también la Ciudad genera el 22 % y recibiría 3,5 %. Hay que ayudar a la Provincia, pero no puede ser en desmedro de la Ciudad de Buenos Aires. Debe ser cuidando a todos los distritos.

—Estuvo el viernes en una reunión con Macri, Vidal, Bullrich y otros integrantes del PRO. ¿Cuál o cuáles considera como líderes actualmente del espacio?

—Todos. Macri ha sido el presidente, el que formó el espacio. Es un hombre de consulta, de trabajo. Y las nuevas generaciones: Horacio, María Eugenia [Vidal], Patricia [Bullrich]. Es una camada que viene gestionando y la idea es seguir mejorando.