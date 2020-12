"Belén": el misterio de la estrella que no fue y un fenómeno que no volveremos a ver hasta el año 2048

Laura Gregorietti

Muchas teorías recorren el camino de los astros y su participación en hechos que marcaron la Historia del mundo y su creación.

Tal es el caso de los llamados "Magos de Oriente" y de la Estrella de Belén, que con los años se ha convertido en un ícono religioso a través de dos milenios de obras de arte y que ahora adorna en cada Navidad a millones de hogares en el mundo.

Según los ritos de la tradición cristiana, el fulgor de la estrella de Belén guió a los "Reyes Magos" -que eran eruditos del Antiguo Oriente, no "magos"- hasta Belén para presenciar el nacimiento del Niño Jesús para rendirle homenajes y entregarle regalos de gran riqueza simbólica como eran el oro, la mirra y el incienso.

"El Evangelio de San Mateo relata la visita de los Reyes Magos al niño Jesús recién nacido y cuenta que el camino se lo marcó una estrella que los precedía. Se han hecho varios estudios al respecto, algunos opinan que fue un cometa, otros -porque consta en registros chinos- que fue una supernova, que es una estrella muy grande, más de diez veces la masa de nuestro sol, que si explota, su brillo aumenta notablemente y puede prolongarse hasta por una semana. Quizás alguno recuerde que este fenómeno fue visible en el Hemisferio Sur en 1997", dijo María Silvina De Biasi, doctora en Astronomía y egresada de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad de La Plata.

Porteña, de 58 años, es miembro del Conicet y además de ser docente se dedica a investigar a las estrellas más jóvenes de nuestra galaxia. Pero desde hace más de 30 años trabaja también en un área que ella misma bautizó como "astronomía forense", en la que desde el Departamento de Astrometría de la Facultad, se encarga de responder a oficios judiciales en los que se requiere de información astronómica ya sea para aclarar algún crimen, accidente o un litigio entre vecinos.

Otra teoría indica que alrededor del año 7 DC de nuestro calendario, Júpiter y Saturno estuvieron en conjunción. Ese acercamiento de los dos planetas más grandes de nuestro sistema solar, según han explicado algunos astrónomos, podría ser el mismo que se referencia en la Biblia como "Estrella de Belén".

"Ese fenómeno de conjunción, que tendremos oportunidad de ver en estos días, en astronomía significa que dos objetos vistos desde la Tierra, proyectados en el cielo, se ven muy cerquita. Esto va a pasar desde el miércoles 16 y el máximo acercamiento, se verá el lunes 21".

Júpiter y Saturno, desde que comenzaron a ser visibles en el mes de mayo a la medianoche, siempre han estado juntos en el cielo.

"Supongo que en esta cuarentena alguien habrá tenido más tiempo de mirar hacia el cielo y habrá podido verlos. Siempre es muy notable Júpiter que es muy brillante y Saturno, un poco más pálido, hacia el Este de Júpiter y ahora van a estar más cerca entre sí, no de la Tierra. Vale recordar que Júpiter tarda en dar una vuelta al Sol 12 años y Saturno entre 28 años-30 años", recordó.

Si bien las cuentas no son una simple regla de tres, "a los astrónomos nos lleva muchos años de la carrera estudiar la mecánica Celeste", estos astros se podrán observar a simple vista si uno tiene prismáticos o telescopio, todavía mejor.

"El único inconveniente es, que como empezaron a verse en el mes de mayo, ahora son visibles unas pocas horas después de la puesta del sol. Además, estamos en verano, en Buenos Aires, el sol se pone a las 20.03 y en Ushuaia, a las 22.08, cuanto más al sur más tarde, por lo que entonces el consejo es que busquen un lugar como la playa de Monte Hermoso, con el horizonte despejado, será un lugar excepcional para observarlo. El miércoles 16, a la noche, su miramos a la derecha de la Luna, al Este, Saturno y Júpiter se podrán observar con claridad, no así en la Patagonia".

También otros autores aseguran que la Estrella de Belén puede haber sido la estrella Sirio.

"Es sin dudas la más brillante del cielo. Es visible en ambos hemisferios y es fácil ubicarla. Si observamos a las Tres Marías, que es el cinturón de Orión, Sirio está hacia la derecha, un poco más arriba. Y ahora Júpiter va a tener el mismo brillo, pero en caso de que no la puedan encontrar, no hay que perderse la oportunidad de observar a Marte, que mañana también se verá bien rojo".

Otro evento muy bien publicitado, junto con el Eclipse y la Estrella de Belén es la lluvia de Estrellas, las Gemínidas.

"Pero ni en Buenos Aires ni en Bahía se pueden ver porque las ciudades están ubicadas con muy poca altura en relación con el horizonte, ni siquiera de madrugada que es cuando alcanzan la mayor altura se podrán ver, por lo que no vale el esfuerzo de quedarse despiertos, ni de exponerse al calor o a los mosquitos porque no podrán verlas. Sí tienen más chances de ver el fenómeno la gente que vive en el norte, en Jujuy, Salta, Formosa, Misiones, los más cercanos al trópico".

El Eclipse total de Sol, que será visible en toda la Argentina, la franja de totalidad abarcará, de Oeste a Este, parte de la provincia de Neuquén y la central de Río Negro y la ciudad de Viedma, en el borde.

En esos lugares, la Luna tapará por 2 minutos al Sol de manera completa para luego comenzar a correrse progresivamente.

"Se podrá seguir en vivo a través de la página de la Asociación Argentina de Astronomía, Totalidad.org y también en la página de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas va a haber un streaming con una filmación en directo. En Bahía, la fracción del disco tapado por el sol va a ser de un 92 por ciento comenzando a las 11.58, el máximo será a las 13.25 y finalizará a las 14.51. En Monte el oscurecimiento será de un 93 por ciento a las 12, el máximo será a las 13.27 y finalizará a las 14.53".

En los lugares más cercanos a la franja de totalidad, por ejemplo Pedro Luro, el oscurecimiento será del 95 por ciento, comenzará a las 11.58, el máximo será a las 13.24, y finalizará a las 14.50 y en Cardenal Cagliero será de un 99.6, comenzará a las 11.59, el máximo será a las 13.24 y el fin a las 14.50.

"Viedma y Carmen de Patagones, están en el borde la Franja de la totalidad y en San Antonio Oeste, será total. La Luna en este caso tocará el disco solar a las 11.55 y lo cubrirá de manera total a las 13.19, a las 13.21 será el máximo y empezará a despejar a las 14.35".

En Neuquén y Piedra del Aguila el fenómeno comenzará a las 11.45, a las 13.08 ya estarán a oscuras y a las 13.10 comenzará a correrse para terminar a las 14.35.

En Coronel Suárez, Guaminí, Santa Rosa y Coronel Pringles, el índice de oscuridad será entre un 85 y 89 por ciento y comenzará entre las 11.51 y 11.59.

"Mi recomendación siempre es no mirar al Sol durante el Eclipse. La Luna comienza a tapar al Sol y como el Sol no está tan brillante, uno se tienta a mirarlo y la radiación infrarroja sigue llegando a nuestros ojos y eso puede provocar la ceguera. Entre las 11.50 y las 14.45 no hay que mirar al Sol, reitero, no es chiste, la retina no tiene arreglo".

Según dijo, medios seguros para ver el Eclipse son una cámara oscura y el vidrio de soldadura eléctrica DIN-14, por ejemplo, pero nunca radiografías ni CDS.

"También se puede buscar en casa de abuelos esas espumaderas o coladores de aluminio y ponerlos mirando al sol y así mirar lo que proyecta el rayo de Sol en la pared, que es el dibujo de cómo la Luna va tapando el Sol. En el caso de la gente que esté en la banda de la totalidad, sí van a poder mirar sin problemas en la fase total en esos 2 minutos porque estarán viendo la luna".

Para agendar: los próximos Eclipses que serán visibles en nuestro país serán el 17 de febrero de 2026, el 6 de febrero 2027 y el 12 septiembre de 2034, uno anular. El próximo Eclipse solar total, en tanto, será el 5 de diciembre de 2048 y la banda de totalidad cruzará el límite de Chubut y Santa Cruz.