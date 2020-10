En el Municipal le dijeron que era positivo, pero en el laboratorio dio negativo

Una vecina de nuestra ciudad relató que vivió una semana de encuentros y desencuentros, al recibir con 24 horas de diferencia dos resultados opuestos: en el Hospital Municipal le dijeron que tenía COVID-19 y el hisopado de un laboratorio privado le dio negativo.

La historia comenzó una semana atrás, al enterarse que un amigo —con el que había estado— había dado positivo de coronavirus, por lo que debió aislarse y continuar bajo seguimiento desde el Municipio.

"Mi amigo se hisopó el sábado 26 de septiembre y el 29 le dijeron que dio positivo. Así que desde Epidemiología me pidieron que me aísle por ser contacto estrecho. Yo había estado con él", relató Vanina Eguren.

"Preocupada, el domingo me fui al Hospital Municipal. Me revisó el médico, me vio los pulmones, me tomó el oxígeno en sangre y me dijo que tengo COVID-19 positivo", continuó la mujer de 32 años.

Al trabajar en una heladería con más empleados y, para prevenir una cadena de contagios, lógicamente desde el Municipal le dijeron que debía aislarse. Al día siguiente recibió la confirmación por mensaje de texto. Sin embargo...

"De todas maneras, el mismo lunes saqué turno en IACA y ayer me pasaron a hacer el hisopado en mi casa. Hoy me mandaron el resultado y es negativo; ¡una locura!", señaló.

Vale aclarar que el Municipio discrimina en sus informes los positivos, según sean obtenidos por laboratorio (hasta el momento hay 3.110 casos sobre los 4.165 totales) o por criterio clínico-epidemiológico (los restantes 1.055).

"En medio de todo esto, ayer desde el Municipio me mandaron el alta del aislamiento por contacto estrecho del caso de mi amigo. Hay una base de datos que no se están cruzando, porque desde el Hospital me dijeron que soy positivo, pero para el Municipio estoy de alta y el hisopado del laboratorio me dio negativo", insistió.

Además, Eguren dijo que "el Municipio borró del chat de WhatsApp mi certificado de alta cuando les dije que me había hecho un hisopado".

"Quería saber realmente si tenía el virus para evitar una cadena de contagios. Ahora que sé que no tengo el virus estoy más tranquila, después de tanta burocracia y tanta mentira", completó.