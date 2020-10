Video: la historia del gol de Liniers que no valió, pero que todos recuerdan

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

A partir de la sección creada meses atrás por La Nueva., "Te cantamos las 40", dos protagonistas que pasaron por ella tuvieron una curiosa coincidencia en una de las preguntas: cuál había sido el mejor gol que vieron en vivo.

Franco Pulgar y Mauro "Turu" Martínez, dos jugadores símbolos de los últimos años en Liniers, no dudaron: uno que le anularon a "Chiqui" (Agustín Bouzat) contra Rosario Puerto Belgrano.

El "no gol" al que hacen referencia se dio la tarde del 12 de mayo de 2011 en el estadio Doctor Alejandro Pérez, en el triunfo del albinegro por 4 a 1, en el encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga del Sur (ver síntesis aparte).

Aquella tarde, "Chiqui", hoy jugador de Vélez Sarsfield, ingresó a los 60 minutos y al rato, ya con el partido en ventaja, armó la jugada que todo recuerdan.

Tras un buen quite de Andrés Podlesch, Agustín (con la camiseta 16) arrancó desde atrás de mitad hasta definir mano a mano con Giacomaso.

El resto lo cuentan los protagonistas...

-Hola Chiqui, perdón que te moleste... cuando puedas decime cuáles fueron tus tres mejores goles en Liniers. Estoy armando algo, después te cuento...

-Bueno, en Primera hice 5 nomás (NdR: en 39 partidos). Creo que los tres mejores fueron uno a Villa Mitre, uno de derecha a Sporting, en cancha de Cabildo y a Huracán de White, en la avenida Alem. Ahora quiero saber de qué se trata.

-Pulgar y el Turu se acordaron de uno tuyo contra Rosario, que te lo anuló el línea. ¿Vos te acordás?

-¡Síííí! Ese no te lo nombré porque no me lo cobraron, pero lejos fue el mejor que hice.

-¿Cómo fue la jugada?

-Se la tiré por un lado al último defensor y fui por el otro y el línea pensó que había hecho una pared con Franquito Pulgar. No me acuerdo mucho el inicio de la jugada... pero tengo patente la última parte y que defino cruzado.

Este día sí: Chiqui convirtió su primer gol en Primera a días de la jugada anulada.

Antes de irse a Boca, Agustín debutó en Liniers en 2010, con 16 años, 3 meses y 17 días y aquel 2011 fue el año del despegue definitivo, coronándolo con una actuación para la historia, en la final ante Bella Vista en cancha de Olimpo.

Ese año, Bouzat, con todo su desparpajo y calidad, era el pibe del que todos hablaban en el club y que estaba respondiendo en Primera a la ilusión que había generado desde la primera vez que pisó Liniers.

Por eso también puede ser que esa jugada haya quedado tan grabada en la memoria de varios de los que estuvieron esa tarde en la Avenida. Incluso, más que el golazo que hizo Barragán para el 4 a 1 final.

Otra curiosidad de aquel tanto anulado por el línea Nº2 Guillermo Pereyra es que hubiera significado el primero de Chiqui con el club de sus amores, que finalmente llegó nada más que una fecha después, en el triunfo ante Tiro Federal por 2 a 1, el 25 de mayo de 2011.

"Fue mi último partido en la Liga"

Guillermo Pereyra secundó en ese partido al árbitro principal Ariel Scotta y es la otra parte fundamental de esta historia, quien también recuerda, como todos, aquella jugada de Chiqui.

"Horrible como anulé ese gol. Me acuerdo porque encima fue mi último partido en la Liga como asistente; después me sacaron de la lista por dos años, pero ya no dirigí más en la Liga. No me lo olvido más. Increíble que todos se acuerden después de tantos años", señaló Guillermo.

"Fue un error mío —admitió—; él salió de mitad de cancha, la tiró para adelante, había un jugador de Liniers adelantado y pensé que se la había pasado a ese. Me apuré a levantar y después ya tenía la bandera levantada, no podía hacer nada".

"Pobre Chiqui, le anulé un golazo; si hablás con él pedile perdón. Por suerte, después no le fue nada mal, se fue a Boca y ahora está en Vélez", reconoció Pereyra.

Así lo vio La Nueva.

La cobertura de este medio aquella tarde en Alem tampoco dejó pasar la increíble jugada de Bouzat quien, según la crónica, tuvo un ingreso clave "para desnivelar y provocar espacios".

En cuanto a la polémica, señala lo siguiente:

¿Qué cobró?

"Bouzat arrancó desde mitad de cancha, corrió unos metros, eludió un par de jugadores visitantes y, ante la salida de Giacomaso, la colocó al palo izquierdo. Era el mejor gol del partido y, quizás, del torneo. Sin embargo, esta vez intervino —para mal— el línea Nº 2, quien avisó de una falta del enganche mientras eludía rivales. Curiosamente, Scotta, que estaba más cerca que Pereyra y no había visto infracción, le hizo caso y anuló el golazo".

Lo cierto es que, revisando la corrida, no se vio ni falta ni offside, pero "Chiqui" se llevó un 8 en el puntaje de la crónica...

Fin del mito

Más allá de los recuerdos, el no gol de Bouzat existió y los protagonistas lo revivieron a través del video cedido gentilmente por Jorge Souvillé (Fútbol de Liga) a La Nueva.

"No lo recordaba así, la verdad. Pero...¡¿Qué cobró?! ja ja ¡Tremendo!", bromeó Bouzat.

"Entre lo raro del video se ve a Fede Nievas con la (camiseta) 4", siguió Chiqui.

Guille al saber del video, no dudó: ¿Me lo pasarías? Así lo tengo aunque sea como recuerdo...

Luego de verlo, confirmó: "Ahí lo vi, horrible lo que anulé. Pero bueno, esas cosas pasan, por suerte no lo afecto futbolísticamente... La verdad que fue un golazo", reconoció Guille, con buena onda pese al yerro.