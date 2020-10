Un escándalo en puerta, comercios a favor del botón rojo, la plaza que revive y todo sobre el caso Facundo

--Buen día, Juan María. ¡Mirá si nos cruzamos en octavos!

--Qué bueno sería, porque los tenemos de hijos hace mucho tiempo.

--Veremos qué pasa, pero me parece que es más probable que nos crucemos que mejore el tema del coronavirus. ¿El 11 de octubre salimos de fase 3?

--Es muy poco probable. Esto va a continuar, pero lo de fase 1 es algo imposible de concretar y que no estuvo en los planes del municipio y Nación.

-- Pensé que el secretario de Gobierno, Adrián Jouglard, se había pronunciado en tal sentido.

--El mismo funcionario se apresuró por aclarar que sus palabras habían sido mal interpretadas, que el sólo había opinado que la fase 1 “sería mucho más efectiva”, en términos sanitarios, que la actual Fase 3 que atraviesa Bahía Blanca, pero que ni siquiera Nación estaba pensando en eso.

--Hablando de declaraciones. Viste lo que dijo el “Corcho” el otro día. Dijo que desde el gobierno deben instar a cuidarse a full pero sin dejar de trabajar.

--Supongo que te referís a Jorge Bonacorsi, presidente de la Corporación del Comercio, pero más relevante que eso, para mí, fue su frase en torno a que hay muchísimos lugares donde el trabajador no recibe más que le ATP.

--¿Por la crisis?

--Claro, dijo que el empresario ni siquiera puede pagar los servicios sociales y que cuando dejen de estar los ATP va a haber despidos de hecho porque si bien está prohibido despedir, el trabajador que no cobra nada es un despedido de hecho.

--Espero que no hayas traído ninguna noticia sobre cierres de negocios…

--Ya te dejé pasar el tema la semana pasada, pero es inevitable.

--Ok, ¿qué trajiste?

--El cierre de tienda La Paz, en Brown 140. Es un negocio de ropa para hombres que comenzó hace 11 años. Es posible que siga trabajando vía Internet, pero el local en unos meses ya lo desocupa.

--Esperemos que las ventas repunten por el Día de la Madre.

--Eso esperan los comerciantes y algunos piden botón rojo.

--¿Qué? No te creo.

--Pará, pará. Dicen que si en algún momento van a implementar la fase 1, que la apliquen ya. De esta manera no les afecte las ventas en el Día de la Madre. No quieren que la sigan dilatando y después, cuando los comerciantes ya tienen todo comprado y las ventas casi hechas las digan que pasamos a fase 1.

--Ah, ahora entendí, pero no me animo a seguir preguntando para que no tires más pálidas. Así que hacé un esfuerzo y largá alguna buena noticia. ¿Puede ser?

--Dale, pero no abundan, pero si querés te comento lo que se viene para el área del Mercado Municipal y la plaza Lavalle.

--No me digas que vuelve el proyecto de inversores privados para hacer cocheras subterráneas.

--Ese proyecto, como te lo anticipé hace varios meses, mientras algunos seguían criticándolo y hablando de la defensa de los árboles, está muerto y sepultado, pero ahora hay otra idea.

--Me interesa. Largá lo que trajiste.

--Comenzaron a repavimentar, con fondos privados, la calle Anchorena, una de las cortaditas del Mercado Municipal. Esto es parte de un proyecto más grande que te había comentado, pero ahora sumale la plaza Lavalle.

--Si, me habías hablado de la idea de darle un perfil más gastronómico al lugar.

--Claro. Tanto la terminal de ómnibus como el Mercado pasaron a depender de la secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos que conduce Tomás Marisco y desde allí en pocos días más se enviará al Concejo el proyecto para peatonalizar también las callecitas Arribeños y Beltrán.

--¿Es decir que el proyecto incluye también a un sector del Mercado?

--Así parece, incluso hay varios gastronómicos interesados en alquilar locales allí, obviamente para arrancar cuando termine la pandemia.

--¿Y la plaza Lavalle?

--Como se suele decir ahora, será puesta en valor.

--¿Qué van a hacer?

--En noviembre empiezan a recuperar la fuente, poner luminaria led, Wifi, arreglo de veredas, etc. Así que el lugar pronto volverá a un rol urbano que jamás debió perder.

--La semana pasada me hablaste de la licitación de los carritos del parque, de las cantinitas, pasemos a una licitación muchísimo más grande: la privatización de la recolección domiciliaria de basura.

--La idea es que los pliegos estén terminados hacia fines de esta semana para una primera revisión y entre el 15 y 18 puedan ser enviados al Concejo para que comience su análisis.

--La idea sigue siendo licitar en noviembre.

--Sí, tal como te lo había adelantado. Ya hay varias empresas interesadas, pensá que Bahía es una ciudad muy importante y genera unas 400 toneladas de basura diarias para levantar, pero además el pliego va a avanzar en lo que es el reciclado, la diferenciación por tipo de residuos y que la empresa que se haga cargo tome en cuenta los mini basurales que se suelen generar en la ciudad y que hoy no están contemplados en el servicio que brinda Sapem.

Ley de góndolas

-- ¿Te enteraste que la Cámara de Diputados bonaerense sancionó la adhesión a la Ley de Góndolas a nivel nacional?

--Sí, ahora falta la aprobación en el Senado pero es un proyecto del diputado bahiense Santiago Nardelli (Juntos por el Cambio) que va a dar que hablar porque tiene por objetivo garantizar que los productos regionales y de pequeñas empresas tengan acceso a los grandes comercios, a la vez que establece un anclaje local fundamentalmente en lo que se refiere al control del cumplimiento de la norma, por parte de la Provincia y los municipios.

--¿Vos pensás que está norma va a general cambios?

--Sí. Permitirá favorecer, estimular, promocionar productos de origen local, y ampliar la oferta de productos alimenticios artesanales y regionales, producidos por las micro, pequeñas y medianas empresas bonaerenses. Pero si me dejás te doy más detalles.

--Avanti.

--Al parecer existe un convencimiento general sobre los beneficios de esta norma ya que la misma contó con el apoyo decisivo del ministro de Producción, Augusto Costa, y del diputado provincial bahiense, Gabriel Godoy.

--Bueno, esperemos que avance en el Senado y pronto empecemos a ver en las grandes superficies comerciales góndolas especiales para los productos regionales y de pymes bonaerenses.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

--Tal cual, y cada uno va a contar con un isologotipo que los identifique a ellos y a los municipios de procedencia.

Escándalo en puerta

--Pasemos a otro tema. Parece que arrancó con el pie izquierdo la paritaria de los municipales…

--Eso parece. Pero también creo que esto recién empieza y va a terminar en un escándalo de proporciones, en el que indefectiblemente tendrá que intervenir la justicia.

--Contame qué pasó concretamente. Por lo que vi en las redes, la Asociación de Profesionales de la Salud Municipales (APSMO) apuntó contra el gremio de Miguel Agüero por no poder sentarse en la mesa de negociaciones, donde se iba a discutir el incremento de salarios de los trabajadores municipales, entre otras cosas.

--Es mucho más profundo el tema. Si bien estalló ahora viene de antes y no va a terminar acá. Según me cuentan, Agüero le solicitó al intendente el 3 de septiembre, por carta, que todas las organizaciones gremiales que conformen la Mesa Permanente de Paritarias presenten el Certificado de Personería Gremial e Inscripción Gremial en vigencia y el Certificado de Autoridades con fecha de finalización de mandatos.

--¿Eso es normal que suceda?

--Está normado en una Ley Provincial, en la Ley de Asociaciones Sindicales y hasta en una ordenanza local, pero evidentemente nadie lo tenía en cuenta hace bastantes años.

--Me da la impresión que se tiró de un hilo que desató un problema.

--Así parece, porque de esa forma se detectó que la APSMO no tiene los papeles en regla y, por ende, no está habilitada a negociar por los alrededor de 400 afiliados que tiene.

--Desconociendo cuestiones gremiales específicas, ¿pueden haber actuado con mandato vencido?

--Es verdad que por la pandemia se extendieron los plazos de renovación de autoridades. Pero, según me cuentan, sus registros ante el ministerio de Trabajo están vencidos desde hace aproximadamente 9 años.

--¿Nueve años? ¿Cómo pudieron seguir actuando sin que les designen un delegado normalizador?

--Esa es una de las cuestiones extrañas. Y otro interrogante que empieza a surgir entre los afiliados, y que seguramente traerá cola, es cómo están presentados los balances en el transcurso de todos esos años. Y no estamos hablando de poco dinero.

--¿Entonces puede haber existido algún tipo de delito?

--Por eso te digo que seguramente tendrá que intervenir la Justicia en el caso de que algún afiliado realice la denuncia. Hasta donde sé, hay varios que están molestos con esta situación y quieren que justifiquen dónde se invirtió el dinero recaudado por la cuota sindical en todos estos años.

--Y Agüero también lo debe estar, porque culparon a su sindicato de no poder sentarse a negociar.

--Ya envió una carta documento, en duros términos, pidiendo la retractación inmediata. En el escrito, firmado por Fabio Angelini, se le recuerda a la Asociación que al no estar reconocidos como entidad gremial ni sindical, por no tener legitimidad ante el ministerio de Trabajo, no pueden, no sólo intervenir en ninguna negociación sindical, sino que tampoco pueden endilgarse representación alguna de los trabajadores municipales que dicen representar. Y en otro párrafo la denuncia de cobrar una cuota sindical que no correspondería.

--Le salió con los tapones de punta. ¿Recordás qué habían subido a las redes?

--Textualmente publicaron “Hoy no se pudieron iniciar las negociaciones (paritarias) dado que el STM se levantó y se retiró sin dialogar por estar nosotros presentes”. Según me cuentan allegados, Miguel se levantó de esa reunión para evitar que los 5 paritarios de la Asociación pasen el mal momento de ser sacados por el Ejecutivo haciendo cumplir la normativa.

--¿Se fueron sin decir nada?

--No. Hubo muchos gritos y acusaciones cruzadas, pero todo se tranquilizó por la oportuna intervención de Nicolás Vitalini y Walter Larrea antes de que las cosas pasaran a mayores.

--¿Qué va a pasar con los trabajadores afiliados?

--Lo más lógico es que la Asociación realice los pasos administrativos necesarios para recuperar su representación gremial y aclare su situación. De todos modos, mientras eso sucede, estimo que el Ejecutivo no dejará al margen a sus afiliados de lo que se negocie en la mesa paritaria, porque siempre ocurrió de esa manera.

--Te cambio de tema. ¿Qué me decís de los resultados de la autopsia al cuerpo de Facundo, te llamaron la atención?

--La verdad, no. La conclusión general concuerda con la línea que venían siguiendo los investigadores oficiales de la causa y que no deja de ser un golpe a las aspiraciones de la querella.

--De todas maneras escuché a los abogados de la madre, a la perito de parte y a Cristina Castro e insistieron con que van a llegar a demostrar que fue una desaparición forzada seguida de muerte.

--¿Y qué van a decir? Especialmente uno de los abogados, que “repartió” sospechas para todos lados y sin ningún fundamento.

--Sí, eso es cierto. Porque el resultado científico, pese a que no determina si efectivamente fue homicidio, suicidio o accidente, deja con pocas posibilidades a la primera alternativa. Al menos confirma que el chico se ahogó en ese lugar, que no tiene lesiones vitales y que no hay rasgos de intervención de terceras personas.

--Además, por lo que escuché, la querella mantiene la misma estrategia que a lo largo de estos meses: “hay un montón de prueba que no podemos revelar...”, volvieron a marcar, pero casi nada de lo que han “revelado” tuvo incidencia en la causa y pareciera que todo el mundo está confabulado para jugar en su contra.

--¿Todo el mundo?

--Sí, porque no conformes con atacar a la Policía en su conjunto, al ministro de Seguridad Berni, al intendente de Villarino, a algunos medios y al fiscal y a la jueza federales, ahora también la emprendieron contra los peritos, siendo que la autopsia estaba a cargo del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense, reconocido internacionalmente.

--¿También les “pegaron” a los científicos?

--Cuestionaron el ateneo del jueves, que según la perito de parte fue virtualmente una “puesta en escena”, porque dijo que cuando llegaron ya estaba el informe armado y con sus conclusiones y que les impidieron participar de la discusión.

--También le apuntaron a una especialista en odontología -no la nombraron pero supuestamente se referían a la doctora Marta Maldonado, del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia-, que se refirió al fenómeno pink teeth o de diente rosa, sobre el ahogamiento violento. Aseguran que esa odontóloga cambió de opinión entre el primer encuentro y el del jueves. También dijeron que no se respetó el protocolo de Minnesota, utilizado para delitos de lesa humanidad.

--¿Y qué argumenta la querella cuándo les preguntan cómo murió Facundo?

--La perito Creimer dijo que pudo haber sido víctima del “submarino húmedo” o de politraumatismos antes de ser arrojado al mar, aunque ninguna hipótesis se acerca ni remotamente a lo que sostuvo el plenario científico.

--Bueno, pese a la cautela de los fiscales, la causa parece haber tomado un rumbo definitivo y algunos van a tener que dar respuestas, no solo públicas, de por qué dijeron lo que dijeron.

--¿Algún otro tema?

--Uno cortito. A partir de este mes de octubre, Aca Salud pasó a llamarse Avalian, una empresa de medicina prepaga que como dice su eslogan está comprometida con el bienestar y la salud de sus asociados desde hace más de 45 años.

--Brinda cobertura médica en todo el país, ¿no?

--Sí, es parte de un grupo asociativo conformado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Grupo Asegurador La Segunda, Coovaeco Turismo y Fundación Nodos.

--Bueno, antes de irnos, comentame algo de la experiencia del streaming en la rural.

--Para las juras de clasificación y el remate en Bordeu ha sido considerada una experiencia positiva porque no sólo permitió hacer una cobertura local y regional, sino que llegó a toda la provincia. Más de uno dijo que el servicio online llegó para quedarse.

--Bien, ahora sí, hasta el próximo domingo.

--Dale, nos hablamos en una semana. Y a seguir cuidándose.