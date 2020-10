Tercer cuarto: Miami está aguantando y le gana a los Lakers, por 85 a 80

Miami está sacando pecho ante los Lakers y, al cabo del tercer cuarto, le gana 85 a 80, en el tercer juego de la serie final de la NBA.

Miami está jugando nuevamente sin Bam Adebayo y Goran Dragic, ambos lesionados, quienes insistieron con jugar, pero el cuerpo médico prefirió preservarlos.

Los Heat apostaron a una defensa zonal, doblando en la pintura, recuperando y corriendo en ofensiva, para escapar 16 a 8, en 4m30 de juego.

Los Lakers chocaron adelante, forzaron el juego interior, sufrieron 9 pérdidas en 7m10 y mostraron desconcentraciones: 22-9 arriba Miami.

De a poco los angelinos parecieron meterse en juego, aunque no les alcanzó para limar por completo la diferencia: 26 a 23.

En el segundo cuarto, con Anthony Davis más involucrado (metió 5 puntos) y otra actitud colectiva, los Lakers se pusieron en juego y hasta pasaron al frente.

No obstante, Jimmy Butler siguió con un estupendo trabajo (completó, en la primera mitad, 19 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias).

