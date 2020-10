Con un episodio postergado y el estreno de un nuevo spin-off, vuelve el universo "The Walking Dead"

El universo narrativo de The Walking Dead atravesó los inconvenientes provocados por la pandemia y desde este domingo reinicia su andar en el cable con el capítulo postergado en abril, que funcionará como antesala para el estreno al día siguiente del segundo spin-off de la franquicia, el drama “teen” The Walking Dead: World Beyond.

Pese a la acentuada caída en los ratings en Estados Unidos, donde llegó a marcar récords inusitados de audiencia para un programa del cable, mercados como el latinoamericano y el de Europa del Este no solo sostienen sino que impulsan a este mundo postapocalíptico plagado de zombis a una fuerte expansión.

Basada en el reconocido cómic creado por Robert Kirkman, The Walking Dead se lanzó en 2010 y vio como su popularidad crecía gracias a un relato ambientado en un mundo distópico atractivo, una tensión dramática que empuja a cada personaje a su límite y un presupuesto abultado que permite filmar casi por completo en exteriores, vestuario, ambientación y maquillaje de primera, entre otros.

Sin embargo, con el tiempo la promesa de drama existencial dejó paso a una serie enfocada principalmente en la acción, las tramas se volvieron repetitivas, los personajes planos o irritantes, el elenco original fue buscando nuevos horizontes, por lo que parte del público también se fue.

El gran pico de rating fue en el primer episodio de la quinta temporada, en octubre de 2014, cuando consiguió aglomerar a más de 17,29 millones de espectadores frente a la pantalla, solo en Estados Unidos.

Desde entonces comenzó a bajar el encendido, con excepciones, hasta llegar al promedio de 3,5 actual.

Pero la franquicia sigue firme en Latinoamérica y en otras regiones del mundo; está entre las preferidas del público y también entre las más "pirateadas", como lo demuestra que cada año se mantiene en el Top 10 de las series con más descargas ilegales del planeta, de acuerdo con sitios especializados como TorrentFreak.

Este domingo a las 22:30 Fox Premium Series emitirá el episodio 16 de la décima entrega de The Walking Dead, que inicialmente iba a ser el final de la temporada pero que ahora se convirtió en un “evento especial”, según lo anunciaron desde la cadena propiedad de Disney.

En simultáneo con EE.UU., podrá verse A Certain Doom, en el que el bestial Beta (Ryan Hurst) liderará la batalla final de la Guerra de los Susurradores en contra del grupo de sobrevivientes de la serie.

Solo Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride) quedan en pie del reparto inicial de 2010, y todo indica que allí seguirán hasta el final de la serie.

La décima temporada tendrá seis episodios más, programados para inicios de 2021 y será sucedida por la undécima y última temporada, una versión ampliada de dos años y 24 capítulos que se extenderá hasta fines de 2022.

El lunes será el turno para el segundo spin-off del universo narrativo de muertos vivientes, con el estreno a las 22 y a través de la señal AMC de The Walking Dead: World Beyond, que se adentra en una nueva historia de unos adolescentes provenientes de familias de la primera generación, criados en una civilización sobreviviente del mundo postapocalíptico.

Dos hermanas y dos amigos abandonan de repente su lugar seguro y cómodo para enfrentarse a peligros entre la vida y la muerte.

Por otra parte, el 12 de octubre a las 21 llegará, también a AMC, la sexta temporada de Fear the Walking Dead, la primera de las series derivadas de la franquicia, cada vez más íntimamente conectada con la trama original gracias a la mudanza de una a la otra de Morgan (Lennie James).

Pero AMC Studios y los productores ejecutivos Scott Gimple, Gale Ann Hurd, Greg Nicotero y Robert Kirkman tienen en vista mucho más para este mundo, empezando por otra serie que sigue el futuro de Daryl y Carol, y una trilogía de películas con el protagonista original de la serie Rick Grimes (Andrew Lincoln). (Télam)