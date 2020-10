Otro dolor de cabeza para Simeone: Segundo 0-0 consecutivo de su Atlético de Madrid

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Atlético de Madrid, el equipo que dirige el argentino Diego Simeone, no pudo ganar como local en el estadio Wanda Metropolitano y empató 0 a 0 ante Villarreal, por la quinta fecha de la Liga de fútbol de España.



Aleti, que jugó con el argentino Ángel Correa y con el uruguayo Luis Suárez entre los titulares, figura décimo en la tabla de posiciones con una victoria y dos empates.



El 'Colchonero' debe dos partidos, ya que arrancó más tarde en la Liga por haber jugado las finales de la Champions League en Portugal (fue eliminado en cuartos de final por Leipzig).



Suárez, histórico compañero de Lionel Messi en el Barcelona, jugó 70 minutos, fue reemplazado por Diego Costa y no convirtió como en su debut ante Granada (triunfo de 6-1, con dos goles del uruguayo).



Villarreal, que tuvo en el banco de suplentes a los argentinos Gerónimo Rulli y Ramiro Funes Mori (no ingresaron) alcanzó la punta provisoriamente con 8 puntos.



En el partido que dio inicio hoy a la quinta fecha de la Liga, el defensor argentino Esteban Burgos anotó uno de los goles para el Eibar, que se impuso como visitante sobre el Valladolid por 2-1.



Mañana se medirán Osasuna-Celta de Vigo; Alavés-Athletic de Bilbao; Levante-Real Madrid; Cádiz-Granada y Barcelona-Sevilla.



Posiciones

Villarreal 8 puntos; Getafe, Valencia y Real Madrid 7; Barcelona, Sevilla, Betis, Cádiz y Granada 6; Atlético de Madrid, Real Sociedad y Celta de Vigo 5; Eibar 4; Levante, Osasuna, Athletic de Bilbao, Huesca y Elche 3; Valladolid 2 y Alavés 1. (Télam)