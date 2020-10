Paola Vergara, tras padecer COVID-19: "Sentí discriminación, algunos vecinos ni pisaban la vereda"

Paola Vergara, encargada del comedor "Corazones Solidarios", contó esta tarde que sintió discriminación tras soportar coronavirus.

"Sentí mucha discriminación, algunos vecinos ni pisaban la vereda. La gente está espantada y si bien se tiene que cuidar, nosotros lo vivimos como una gripe fuerte", contó en diálogo con Hechos de Radio, por LU2.

"Ya estamos muy bien y trabajando. Fue una situación bastante complicada porque por obesidad y por ser una persona de riesgo, todos tenían miedo por mí", continuó.

"Tuve un día de fiebre, mucho dolor de cuerpo y decaimiento. Aunque lo que más me afectó fue la parte psicológica, porque no veía a nadie, venía gente y no podía atenderla; eso fue horrible —continuó—. Por lo emocional, me costaba respirar. El médico me dijo que estaba todo perfecto, que estaba muy angustiada y que si no bajaba un cambio, me iba a jugar en contra".

Superado el trance, el día a día volvió a ser como antes aunque con un agravante: una persona que colaboró con frutas y verduras con el comedor, argumentando "que la economía está difícil", no continuará ayudando.

"Necesitamos imperiosamente frutas y verduras para armar las viandas a unas 285 familias, los chicos y los abuelos deben incorporar algo de fruta y verdura a la dieta", mencionó.

Para colaborar, quien lo desee puede comunicarse al 291-5783197 o dirigirse a Francia 2.227 de nuestra ciudad.

"De nuestro entorno no me puedo quejar, todos se pusieron la camiseta y nos fuimos ayudando. Reabrir fue lo más lindo que me podía pasar en la vida", completó Vergara.