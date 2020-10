Por sospechas de coronavirus, la farmacia de la IOSFA estará cerrada hasta el 12 de octubre

A raíz de dos casos sospechosos de Covid-19, la farmacia de IOSFA en Puerto Belgrano debió cerrar sus puertas hasta el 12 de octubre inclusive. El día 13, en tanto, se habilitará con atención reducida de 8 a 14.

Esta situación afecta a más de 35 mil afiliados (entre titulares y familiares), personal dependiente de las Fuerzas Armadas.

No obstante, se dijo que podrán acceder a la medicación en las farmacias de Punta Alta, incluso aquella que tiene una cobertura del 100%.

El capitán de navío retiro efectivo Ricardo Rubén Cremona, administrador de este servicio de la obra social, le dijo a La Nueva. que la cuestión se presentó con dos empleados, quienes argumentaron pérdidas de olfato y gusto, y dolor de cabeza, síntomas asociados al coronavirus.

Por consiguiente, indicó que se comunicaron con el Ministerio de Salud y acuerdo a lo dispuesto el pasado 11 de septiembre, los trabajadores fueron considerados como positivos -aunque todavía no tienen los resultados de los hisopados-, por presentar más de un síntoma compatible con la enfermedad.

"El domingo pasado una empleada presentó dolor de cabeza y al día siguiente decidió no concurrir a su puesto. Durante el transcurso del lunes comprobó que además carecía de los sentidos de gusto y olfato. No obstante, su pareja conviviente sí se presentó ese día a trabajar en la farmacia, sin saber el agregado de esos dos síntomas en la mujer", dijo Cremona.

"Entonces desde el Ministerio de Salud se aconsejó que se quedaran 48 horas en reposo. También se habló con la Unidad Covid del Hospital Naval Puerto Belgrano, desde donde dijeron que había que hacer los hisopados también en el término de dos días. Yo pedí si podían adelantarlos teniendo en cuenta el espacio donde se desempeñan ambas personas. No obstante, el criterio de Salud para determinar casos positivos no requieren los testeos y sí la confirmación de síntomas. A partir de allí es que debimos cerrar la farmacia", explicó.

Al mismo tiempo, comentó que el servicio -ubicado a metros del puesto Nº 2 de acceso a la Base Naval Puerto Belgrano- ya tenía reducido su personal al 50%.

"Hay gente que pertenece a grupos de riesgo o personas que deben quedar al cuidado de sus hijos menores", agregó.

"Lo cierto es que ahora hay 28 empleados en aislamiento y entonces no se pueden abrir las instalaciones porque no se cuenta con el personal suficiente; no hay farmacéutico ni cajeros", expresó.

Por grupos

Mencionó que frente a la situación de pandemia, se habían dispuesto dos grupos para la atención al público, en horas de la mañana y la tarde.

"Pero lamentablemente hubo un cruce involuntario y ello provocó esta situación. Cuando reanudemos la actividad, el próximo 13 de octubre, se designarán dos grupos que trabajarán semana por medio en el horario de 8 a 14. De esa manera, si se presenta un caso positivo de coronavirus, se aislará un grupo y el otro podrá mantener la atención a los afiliados", dijo el capitán Cremona.

En Punta Alta

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Teniendo en cuenta que ahora las dos farmacias de Puerto Belgrano están cerradas (considerando la ubicada en la zona del Hospital Naval), los afiliados deberán dirigirse a las ubicadas en Punta Alta.

"A principios de año se firmó un convenio con todas las farmacias del distrito de Coronel Rosales. Entonces, se puede concurrir a cualquiera de estos locales. La farmacia del Hospital Naval cerró el 20 de marzo y se reunieron todos los empleados para dar respuesta en la farmacia ubicada frente a la delegación de la IOSFA", dijo.

También trascendió que, hasta hace unos días, no se estaba atendiendo a los afiliados de esta obra social en las farmacias rosaleñas debido a la demora en los pagos.

En tal sentido, el capitán señaló que "en medio de todas estas charlas, me dijeron desde Buenos Aires que se estaba regularizando la situación de la entrega de remedios de altos costos (coberturas del 100%, por ejemplo diabéticos, en la farmacia Del Puerto) y asegurando la venta con recetas con la cobertura indicada. Hoy, incluso, insistí en el pedido para poner al día los pagos a las farmacias", dijo.

Reclamos

El panorama actual de las citadas dependencias provocó el reclamo de los afiliados que se encontraron hoy con el cartel en el sector de entrada donde se da cuenta del cierre hasta el 12 de octubre.

"Nosotros atendíamos las 24 horas de los 365 días del año. Por el tema de la pandemia, tuvimos que reducir a dos turnos de ocho horas para completar la franja de 8 a 20, asegurando dos cajeros, cuatro vendedores y dos farmacéuticos. Esos eran los empleados disponibles. Desde el 13 de octubre, el horario será más reducido aún para intentar tener una continuidad en la atención", sostuvo el administrador.

También respondió al tema de la falta de ciertos medicamentos. "Esto ocurre desde hace un tiempo y lo anunció el presidente del directorio de IOSFA. Se trata de la deuda de la obra social, que dificulta el pago a los droguerías. En nuestro caso, dependemos de una empresa de la zona que tiene la licitación con IOSFA. Y si el Instituto desde el nivel central no le giran el dinero, a nosotros no nos llegan los remedios. Hubo momentos de desabastecimiento por falta de pago que, desde hace 15 días, se empezó a regularizar", enfatizó.