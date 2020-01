Chocó y le secuestraron el auto: no tenía carné ni seguro

Un joven perdió el control del auto que conducía y chocó contra otro que estaba estacionado en Cuyo y Mitre, y las autoridades secuestraron el vehículo por falta de carné y seguro.

Según narra el parte oficial, pasadas las 2:30 el Ford Ka al mando de Luciano Peralta impactó un Peugeot 406 estacionado, sin causar heridos.

Cuando personal de Tránsito quiso verificar la documentación, Peralta no tenía el carné, ni el seguro y además las autoridades indicaron que había indicios de alcoholemia positiva, pero no explicaron por qué no se realizó el control.

Resultado del incidente el auto terminó secuestrado.

En el lugar además trabajó la Policía, una ambulancia de Siempre y la guardia de Defensa Civil.