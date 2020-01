Cuatro torneos mixtos para disfrutar con amigos y ganar premios

Fútbol, rugby, hándbol y voley, con equipos mixtos y premios para todos.

La propuesta para disfrutar de la playa en Monte Hermoso durante los dos próximos fines de semana de enero la organizaron entre el Complejo Americano y el Club Universitario de Bahía Blanca, y está apuntado a todo el mundo.

“Nuestra idea es que todos podamos disfrutar el día en la playa, con eventos recreativos para todo el mundo”, señaló el titular de la institución bahiense, Felipe Alonso.

Los torneos deportivo-recreativos serán abiertos a todo público y comenzarán este sábado, con un torneo de vóley mixto 4 vs 4; seguirán el domingo con rugby playero 5 vs 5, mientras que la semana que viene habrá un campeonato de fútbol 5 mixto y otro de hándbol mixto 5 vs 5.

Podrán sumarse todos los equipos que lo deseen, con inscripción libre y gratuita. Además, habrá sorteos y premios para todos los participantes.

Todos los torneos se llevarán a cabo en la bajada a la playa del Complejo Americano, sobre el parador Pajas Bravas.

“Apuntamos a que todo sea recreativo. Por ejemplo, el torneo de fútbol mixto es organizado por la comisión de hóckey femenino del club y se llama La Pelota Sí se Mancha: ya hay muchos equipos que lo conocen y van a participar. Mientras que en el torneo de rugby, habrá jugadores del club para mezclarse entre los equipos participantes”, contó.

“Lo primordial es que todos pasemos una linda tarde, que nos divirtamos todos y cerremos con un after beach en el parador de Pajas Bravas”, agregó.

Las inscripciones se harán en el lugar, en una carpa especialmente dispuesta para ello.