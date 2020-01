Unidos y solidarios

En la Provincia de Buenos Aires estamos debatiendo el proyecto de Ley Impositiva 2020. El contenido de esta ley es siempre, junto al presupuesto, una marca de gestión. Mucho más aún, un modo de actuar frente al estado de cosas. ¿Cuál es el estado de las cosas? La Provincia está en emergencia. La situación social y económica es muy complicada. Miles de bonaerenses sufren el desempleo y la pobreza.

No decimos que toda la responsabilidad es del gobierno anterior, hay problemas estructurales, es cierto, pero también lo es que en estos cuatro años no mejoraron nada, por el contrario.

Queremos poner a la Provincia de pie y estamos convencidos de que Axel tiene la capacidad para liderar la transformación. Nuestra mirada contempla que es fundamental ayudar a quienes más lo necesitan y para eso hace falta una Provincia unida y solidaria.

El proyecto de Ley Impositiva se discute siempre según la inflación del último período. Tenemos que afrontar la galopante que dejó el macrismo. Proponemos reactivar la Provincia mediante un esquema progresivo y segmentado. Un esquema más justo. Como la inflación que dejaron es altísima, queremos que los más golpeados por la crisis macrista, los más humildes y los sectores medios, reciban una actualización menor del impuesto. Para eso, los que más tienen, los propietarios más importantes, tendrán una actualización apenas por encima.

Nuestro proyecto prevé que los amplios sectores medios tengan incrementos muy moderados: el 86% de los contribuyentes afrontarán aumentos menores a 3.500 pesos para todo el año, con la posibilidad de pagarlo en cuotas. O en una sola cuota con un descuento del 20 %. Se trata de cerca de 3,8 millones de contribuyentes de los 4,5 millones que abonan el impuesto.

Durante los cuatro años de Macri y Vidal a familias que tenían su vivienda en un terreno de 10 x 25 mts les subieron más de 2.000% los servicios públicos hasta el límite de tener que ser abonados en cuotas por la imposibilidad de pagarlos. Nosotros pensamos que esto no puede ser así. Por eso, Axel decidió retrotraer el aumento del 25 % de las tarifas eléctricas que firmó la ex gobernadora antes de irse. Esto va a repercutir favorablemente para todos los habitantes de la Provincia. Será clave para las pymes, que están tan golpeadas y es urgente que se recuperen, para que puedan producir y generar empleo de calidad. Las empresas de electricidad, que tanto ganaron en estos años, a costa del empeoramiento de la calidad de vida de la gente, puede ahora ganar un poquito menos para que la gente viva mejor, tenga acceso a consumir, y empezar a mover así la rueda bonaerense.

Desde el peronismo reivindicamos el consumo interno, en términos filosóficos, humanitarios, y también en términos económicos. Nosotros queremos que la gente viva bien, que sea feliz, que las familias se desarrollen con alegría. Para eso es clave que puedan alimentarse bien, pero no solo eso, no condenar a nadie a la supervivencia, sino que todos tengan oportunidades, de pasear, vestirse, acceder a consumos culturales, etc. En términos económicos esto tiene un impacto formidable. Me gusta el ejemplo de los botines de fútbol. ¿Cuántos compra un millonario por año? No tengo ni idea. ¿12? ¿Uno por mes? Como una exageración. ¿Cuantos pibes y pibas hay en los barrios del Conurbano? ¿Sabés lo que significa para una familia que el padre o la madre llegue de laburar y compren unos botines nuevos para llevarle a su hijo o a su hija? La alegría de ese chico o chica, de esa familia y el comercio que vendió, la fábrica, los trabajadores y trabajadoras, etc. Durante el invierno del macrismo, cerraron muchísimos comercios de venta de indumentaria deportiva. Por eso, son fundamentales las medidas que está tomando Alberto a nivel nacional.

Cambiemos en la oposición hace lo mismo que cuando gobernó, concentrarse en que los más poderosos tengan cada vez más, con una absoluta falta de solidaridad por todo el resto. Es un modelo que fracasó y causó mucha angustia y dolor a la gente.

Es el Frente de Todos el espacio político que representa a la clase media, a los y las laburantes, a los más humildes. Es el espacio que logró contener y expresar el descontento de millones de argentinos y bonaerenses con un sistema de exclusión.

Avancemos en la construcción del futuro de la Provincia, que como dijo Axel, nuestro Gobernador, no es inviable. Es viable, pero para que lo sea realmente y para siempre, necesita de la unidad y la solidaridad de las y los bonaerenses.

Federico Otermín es presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.