La vuelta al fútbol de Daniel Osvaldo continúa siendo uno de los temas del momento en cuanto al mercado de pases del fútbol argentino, mientras los clubes se preparan para la reanudación de la Superliga.

Mientras se pone a tono junto a sus compañeros de Banfield, su técnico, Julio César Falcioni, habló en Radio La Red sobre el regreso del delantero argentino nacionalizado italiano y lo que puede aportar al Taladro.

"En lo físico, se bancó todo. Estuvo muchos años en Europa, sabe jugar y hace unos años estaba tocando la guitarrita. El temor que tenemos son los tres años sin haber jugado. Es mucho el tiempo. Desde lo físico está impecable, pero tiene que agarrar ritmo de juego y competencia”, contó Falcioni.

Luego, el ex DT de Olimpo hasta se dio el lujo de bromear ante la consulta de un periodista que refería a la situación vivida por Osvaldo en Boca, cuando se lo encontró fumando en el vestuario luego de un partido.

"Si Osvaldo llega a fumar un cigarrillo que venga a mi oficina y me convide. Antes, de 30 jugadores había 20 que fumaban. Como es mi caso, así estoy, hecho mierda. Pero no me cambia que fume. En los lugares donde esté el grupo está terminantemente prohibido, pero en su vida privada, me interesa que descanse y se alimente bien", confesó.

Más allá del chiste, el entrenador fue un asiduo fumador, tanto en su tiempo como jugador como después del retiro. De hecho, sufrió un cáncer de laringe que lo había alejado del cigarrillo, pero solo de modo temporal.

"Había dejado de fumar pero en el transcurso de la recuperación, cuando había terminado de hacer la quimioterapia y los rayos, me avisaron que seguía todo igual. Entonces dije: 'Chau, a la mierda', y arranqué de nuevo a fumar", reconoció.