"Yo no me fui de Boca, me echaron", aseguró Daniel Osvaldo

Daniel Osvaldo, flamante incorporación de Banfield, afirmó hoy que él no dejó Boca por decisión propia, sino que lo "echaron" y expresó que no dudó frente a la posibilidad de volver a jugar ante la propuesta del "Taladro".

"Yo no me fui de Boca, me echaron. Y a raíz de esto, evalué muchas cosas que están alrededor del fútbol, muchas que no me gustaban y es por eso fue que decidí dejar el fútbol", expresó.

En una rueda de prensa, el delantero recordó: "Después pude formar una banda de rock con mis amigos, que es algo que me encanta, pero ya hace rato que me venía picando el bichito de volver al fútbol y cuando tuve la oportunidad de volver a jugar, con la propuesta de Banfield no lo dudé".

El ex jugador de Huracán, Juventus e Inter de Italia, entre otros, dijo estar "sorprendido porque estoy respondiendo muy bien al trabajo físico y futbolístico que estoy haciendo, con los controles médicos permanente para evitar una sobrecarga. Pero de a poco me voy a poner en buen nivel y espero estar a disposición cuando se reanude el campeonato", destacó.

"Antes de que se concretara la incorporación a Banfield tuve una charla con (Julio César) Falcioni en la cual me puso todas las condiciones y el modo de trabajar, pero en sí lo que hablamos en privado no lo quiero comentar", agregó.

Daniel Osvaldo rescató que "tras los años de experiencia en Europa, junto con los jugadores más grandes de Banfield, somos los referentes para conducir a los más jóvenes en cuanto a la disciplina de trabajo y en el comportamiento que deben tener".

"A muchos -agregó- le puede sonar mal lo que digo porque gran parte del periodismo me hizo una imagen falsa de lo que soy. Siempre me criticaron como que tenía falta de profesionalismo porque me enganchaba mucho con los recitales de rock, pero yo siempre tuve mucha contracción al trabajo. De lo contrario, no hubiese podido jugar 12 años en Europa y 6 años en la selección italiana".

Por su parte, el técnico Falcioni, en referencia a Osvaldo, dijo que "lo hemos visto muy bien, pese a los tres largos años que lleva sin jugar al fútbol. No ha perdido la línea desde lo físico y es lógico que le falta entrenamiento para ponerse al ritmo de competencia".

"Con el cuerpo técnico -añadió Falcioni- y los médicos lo vamos llevando de a poco para que recupere su mejor nivel y cuando llegue el tiempo del campeonato evaluaremos si ya está en condiciones de jugar. Lógicamente, Daniel Osvaldo será un valor de jerarquía para el plantel", analizó.