Video: "Con este auto podemos pelear bien adelante", confesó Sebastián Burgos

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Su presencia no podía faltar. Aún en momentos críticos, el bahiense Sebastián Burgos (38) es de esos pilotos a los que uno siempre debe asignar como candidato y referente.

El título logrado en la temporada 2011/12 (primera edición del playoff), sus 8 triunfos estivales, sus 25 podios y sus siete clasificaciones a instancias decisivas de, es suficiente sustento para justificar la afirmación previa.

Y si bien la cosa no transitaba sobre rieles (marchaba 22° en el torneo), algo similar a lo ocurrido con su participación hace exactamente un año, Burgos apareció a tiempo y mostró su chapa tras adueñarse del octavo capítulo del Estival de Midget 2019/20.

“No está muerto quién pelea”, fueron las primeras palabras de Seba, primer ganador de 2020, luego del baño triunfal del viernes pasado, el cual le permitió transformarse en el séptimo vencedor y candidato a la corona del torneo.

Tras heredar el triunfo en la segunda semifinal y acreditarse la primera línea de salida para la final (Rodrigo Perugini fue recargo por derribar un cono), Seba entendió que no había que desperdiciar tamaña oportunidad.

Una precisa y brillante partida le facilitó las cosas al piloto del auto N°5, quien dominó de principio a fin la segunda partida de la prueba principal de la noche, que culminó con vueltas menos por el trompo de Luciano Franchi y Luis Vallejos.

“Es todo mérito de (Tito) Etchegaray, de Fernando Rodríguez, de mi cuñado y del grupo de mecánicos que me entregaron un auto bárbaro. Fer (Rodríguez) me llamó cuando la cosa no andaba, para darme una mano desinteresadamente y eso es algo valoro mucho”, expresó.

“Con este auto podemos pelear bien adelante, se parece mucho al del año pasado cuando pude pelear el campeonato. Así que trataremos seguir en la lucha”, agregó Burgos, ahora 12° en la tabla de puntos.

El ciclo 2019/20 goza de un inmejorable presente deportivo, y no únicamente por la paridad competitiva reflejada en la estadística (7 ganadores en 8 fechas), sino, y fundamentalmente, por el coeficiente cualitativo que ofrecen las competencias.

Lo que es mejor aún, el lote de potenciales candidatos al éxito aún debe la aparición en escena de varios volantes y la lucha numérica por un lugar en la definición se pone cada vez más apasionante.

**Campeonato: 1) Roy Altamirano, 142; 2) Luciano Franchi, 124.50; 3) Fernando Caputo, 109.75; 4) Luciano Vallejos, 84.50; 5) Esteban Mancini, 83.25; 6) Leonel Ramos, 83; 7) Rodrigo Perugini, 81; 8) Luciano Benedetti, 78.75; 9) Claudio Roth, 70.50; 10) Emiliano Urretabiscaya, 70; 11) Matías Lastra Meler, 69.25 y 12) Sebastián Burgos, 68.