Monte Hermoso: el Complejo Americano y el Club Universitario confirmaron cuatro torneos playeros

El Complejo Americano y el Club Universitario anunciaron cuatro torneos deportivo-recreativos abiertos a todo público.

El primero será de vóley mixto 4 vs 4 (el sábado 11), rugby playero 5 vs 5 (12), fútbol mixto 5 vs 5 (18) y handball mixto 5 vs 5 (19).

Podrán sumarse todos los equipos que lo deseen, con entrada libre y gratuita.

"La idea es pasar un buen rato en la playa del Complejo, con sorteos y premios, para terminar con un after beach en el parador Pajas Bravas", adelantó el presidente del CUBB, Felipe Alonso.