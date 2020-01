La verdad sobre los Super Étendard, los tiburones de Monte y el Samuel Trauman bahiense

--Buen día, Juan María. Te hacía en San Martín de los Andes siguiendo los entrenamientos del equipo del Muñeco...

--Ganas no me faltan, aunque no puedo decir lo mismo de vos porque Ezeiza en enero no debe ser muy lindo. Un elemento más que muestra la diferencia entre ambos clubes, amigo.

--Por suerte las diferencias son abismales, pero vayamos a lo nuestro y me gustaría saber si tenés algún dato sobre dos temas de Bahía y la región que fueron noticia nacional durante los últimos días: la aparición de tiburones en Monte y el fiasco de los aviones Super Étendard comprados durante la anterior gestión para la Aviación Naval.

--Sí, obviamente me enteré de ambos temas y algo tengo. En el caso de los tiburones se dijo que eran ejemplares de bacota pero en realidad también es probable que se haya tratado de un grupo de tiburón martillo que si bien suelen pasar lejos de la costa seguramente se arrimaron para cazar en la zona de playa Barrilete, una de las últimas del sector céntrico, en dirección al faro Recalada.

--Obviamente esta especie tampoco representa un peligro para los seres humanos ¿No?

--Exacto. Al igual que los bacota, o bacotín en este caso, que suelen arrimarse a la costa con mucha más frecuencia que los martillo, no son peligrosos y se alimentan de pequeños peces, cangrejos, rayas, pulpos, calamares, etc. Me dijo el “Sapo” un experimentado pescador montehermoseño que la tiene re clara que probablemente ese día se arrimaron a la costa porque había oleaje y el sonido del mar hizo que no escucharan los ruidos humanos, pero no pasa nada.

--¿Y de los aviones Super Étendard comprados a Francia que tenés? ¿Así que al final no sirven para nada? Según el diario Infobae, a partir de comentarios efectuados por allegados al ministro de Defensa, Agustín Rossi, aún no se pueden utilizar porque carecen de un repuesto que es de origen inglés y se encuentra bajo las restricciones de venta de Londres a la Argentina.

--Sí, lo leí, incluso dijeron que el tema de la “parálisis total” de los aviones que están en Espora “resulta de gravedad” en función del escaso presupuesto que tienen hoy las Fuerzas Armadas.

--Exacto, dicen que carecen de los cartuchos eyectores de cúpula que poseen los asientos Martin Baker de origen británico. Se estima que para poner eventualmente en servicio cada uno de esos aviones se debería pagar como mínimo USD 1,2 millones por cada aeronave cuando por todos pagaron 15 millones.

--Mirá, estuve averiguando un poco entre mis fuentes navales y la explicación del asiento eyector resulta casi infantil porque lo que falta es comprarle un cohete a cada asiento y en el mercado se ofrecen de diferentes marcas. Todos son parecidos en medidas para que los puedan usar todos los aviones sean del país que sean.

--Ok, pero hasta ahora los aviones no volaron...

--Todo lleva su tiempo. Ahora se está trabajando en Espora para poner en servicio dos Super Étendard Modernisé. En cuanto a los cohetes, te digo más, no están vencidos, hay que comprar reemplazos, pero los que están siguen en servicio, mientras tanto el comandante y los pilotos de la Escuadrilla Aeronaval 2 continúan empleando mucho el simulador de vuelo que llegó con los aviones. Este equipo, más los cinco aviones y muchos repuestos, costaron 15 millones de dólares.

La FISA se va a diciembre

--¿Del ámbito comercial trajiste algo?

--Sabés que está todo parado y enero es muy mes durísimo, aunque tengo algo de la FISA 2020. Viste que la gente de la Corporación le mete siempre para adelante y en marzo pasado esa feria fue de las mas convocantes en un año bastante bravo, incluso cerraron 2019 con una tremenda edición de los Premios Corporación...

--Sí... tuve el gusto de estar presente en la cena de premiación y brindar con muchos amigos, pero no te vayas por las ramas y tirá lo que tenés de nuevo.

--Bueno, parece que un poco por pedido de las pymes que están peleándola día a día, y un poco por la situación general, decidieron postergarla unos meses.

--Resulta lógico. ¿Y ya hay fecha?

--Sí, me comentaron que será a principios de diciembre.

--Linda fecha... ¡me gusta! Imagino que a las pymes les da aire para prepararse bien.

--Y claro, estas son semanas de muchas novedades, anuncios, cambios de gobierno, etc. Me parece que la decisión es acertada para que todos puedan ser parte del evento mas grande de la ciudad.

--Che, aún no me comentaste nada del encuentro entre el intendente y el gobernador Axel Kiciloff...

--Por lo que sé fue muy distendido. Durante dos horas los intendentes de Juntos por el Cambio dialogaron con el nuevo mandatario bonaerense, quien estuvo acompañado por el dirigente regional Carlos “Cuto” Moreno (Tres Arroyos), el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y la ministra de Gobierno, Teresa García. Según me dijeron en La Plata saben que este no es un municipio en problemas, sino que tiene las cuentas en orden.

--¿Y qué más dijo Kiciloff?

--Que su prioridad en estos primeros 100 días es la educación y la salud, además de la cuestión alimentaria. Obviamente se quejó de la falta de fondos y admitió que va a ser un año muy difícil.

--¿Obras públicas?

--Cero mención. Quedó claro que en estos tres meses esa cuestión no será prioritaria. Gay aspira a meter en el presupuesto provincial la finalización del Camino de Circunvalación entre La Carrindanga y Cabrera, algunas cuadras de pavimento y viviendas.

--¿Y en cuanto al boleto de ómnibus?

--Parece que el gobernador le dará una respuesta esta semana tanto a Bahía como a Mar del Plata. La Muni local va a posponer para el viernes la sesión del Concejo para tratar el tema porque el miércoles el intendente será recibido por el ministro de Transporte. Hoy por hoy la situación de las empresas de ómnibus está muy complicada, a tal punto que una, la que va a Cabildo, le pidió a la Comuna que le adelante plata para poder pagar los sueldos porque el gremio de la UTA, en tal sentido, tiene una postura inflexible.

--Claro, la situación no debe ser nada fácil si sólo se congela por seis meses el precio de la tarifa pero no los salarios e insumos clave como el combustible.

--Esto es imposible de bancar en el actual contexto, sobre todo si la Provincia no aumenta los subsidios o la Nación no aporta otros. Insisto, en este escenario todo se encamina a un aumento del boleto en Bahía. Además, en caso de aumentarse tardará no menos de tres semanas en que se instrumente porque tiene que ir al sistema Sube para que lo convalide y las empresas están muy complicadas.

--¿Y el boleto educativo gratuito?

--Todavía no se trató el tema. Gay se reunirá el jueves 16 con la ministra de Gobierno y allí le reiterará el ofrecimiento de Bahía de poner el 50 por ciento.

--Pero si la Provincia no pone el otro 50 por ciento restante el tema no va a prosperar. ¿Me equivoco?

--Así es. Hay que tener en cuenta que en La Plata como en el Conurbano el 100 por ciento lo paga la Provincia y es lo que correspondería al Interior, pero no se ha logrado aún.

--Me dejaste pensando, así que lo más probable es que el viernes, si no hay aporte Provincial, se aumente el boleto a 38,45.

--Sí. Te tiro algunas cifras para que veas lo complejo del tema. Por ejemplo, el costo por kilómetro recorrido le da a la Muni casi 116 pesos más IVA, sin incluir los nuevos salarios que saldrán de la paritaria prevista para mediados de mes. En cuanto a la recaudación neta actual es de 53 pesos por kilómetro. A esto sumale los subsidios provinciales y nacionales que totalizan 33 pesos por kilómetro. Es decir que a las empresas les faltan 30 pesos para cubrir sus costos por cada kilómetro que recorren. Según el estudio de costos se recorren 11.603.327 al año.

--Si no hago mal las cuentas, el déficit del sistema, llega a más de 330 palitos sin contar los aumentos de costos que se vienen.

--Sos rápido para las matemáticas, así que podrías pedir otra rueda de café mientras seguimos hablando.

--Dale. ¿Qué más tenés en este desolado enero bahiense?

--Te traje un tema interesante para salir de nuestra rutina dominguera, y que tiene que ver con una novela de tremenda audiencia que terminó el lunes pasado.

--¿Argentina, tierra de amor y venganza?

--Exacto, veo que por más que lo niegues algún capítulo has visto.

--Tenemos que estar informados amigo, pero además, la serie televisiva abordó cuestiones históricas muy relevantes, por ejemplo la explotación como prostitutas de mujeres, en su mayoría polacas, que hacía la organización mafiosa judía Zwi Migdal, a quienes traían en muchos casos engañadas desde Europa. En la novela sobresalió el personaje de Samuel Trauman, encarnado de manera brillante por Fernán Mirás.

--Exacto, y en la ficción obviamente aludió a Noé Trauman, quien sí existió y fue el rufián que explotó a cientos de mujeres. ¿Pero qué tal si te digo que hubo un Trauman bahiense?

--Bueno, cafishios hubo un montón, qué novedad...

--Sí, pero por lo que pude saber la Zwi Migdal funcionó en Bahía Blanca hasta 1930 y tenía varios burdeles en la calle Saavedra, en una época donde la ciudad crecía a pasos agigantados y atraía a miles de inmigrantes.

--Bueno, pero no me dijiste nada aún del Trauman bahiense.

--Parece ser que en aquella época la organización trajo a la ciudad a una polaca llamada Cosia Zeilon y que aquí se ocultaba un rufián llamado León Norvik, pero también en aquella época se hablaba de alguien muy poderoso, el “rey de los burdeles de Bahía”, Kloter Leille, que habría pertenecido a la Zwi Migdal y que poseería 20 casas aquí, en Juárez, Gonzales Chaves, Tres Arroyos y Olavarría. También se mencionaba a Samuel Rosenzweig y a Achiel Moustowsky, que operaban en la zona y la ciudad. Estos datos incluso fueron aportados a La Nueva Provincia por la escritora Elsa Drucaroff, hace 10 años, cuando vino a presentar su novela histórica El infierno prometido. Una prostituta de la Zwi Migdal.

--Tremenda historia.

--Por supuesto, pensá que estas mujeres prostituidas, las “polaquitas”, atendían un promedio de entre 50 y 70 hombres por día, de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Según Drucaroff era muy común que en cinco años las vaginas de estas mujeres quedaran inservibles, sin dudas esos prostíbulos eran fábricas a destajo”. A Tres Arroyos y Bahía venían, por ejemplo, las que no eran “vendidas” en Buenos Aires o eran castigadas por la organización mafiosa.

--Bueno, caí como un iluso porque pensé que habías traído un tema light y viniste con una historia muy pesada, demasiado pesada.

--Bueno, vayámonos despidiéndonos que hay que aprovechar el sol de enero. Nos vemos en una semana.

--Dale, hasta el próximo domingo.