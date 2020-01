La Perla del Atlántico desplazó a la escena política a la Liverpool del Sur

Por Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

"Elegimos a Mar del Plata como capital alternativa de la Nación". La decisión, que había anticipado el presidente Alberto Fernández en su campaña electoral, fue confirmada en las últimas horas por el ministro del Interior de la Nación, Eduardo "Wado" de Pedro, quien además anticipó que la primera semana de febrero se va a generar una reunión de gabinete nacional en esa ciudad, "para discutir las necesidades de la provincia y la nación”.

El funcionario refirió que la elección de Mar del Plata --a la que calificó de "una ciudad maravillosa"--, no es casual.

“Posee mucho potencial, tiene puerto, una industria textil muy fuerte y el sector turístico”, dijo.

Una particularidad de esta elección es que el jefe comunal de Mar del Plata es Guillermo Montenegro, ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri.

“No hay un país que pueda salir adelante sin diálogo entre las ciudades, las provincias y la nación y para eso debemos coordinar con cada representante institucional”, señaló De Pedro.

La capital del Sur

Bahía Blanca siempre ha aspirado a ser una ciudad capital. En lo histórico, más relacionado con la creación de una nueva provincia.

Que se elija a Mar del Plata como "capital alternativa de la Nación" generó distintas consideraciones por parte de referentes locales.

El intendente Municipal, Héctor Gay, calificó como de "una buena idea" trasladar el gabinete nacional al interior y reconoce que para ese destino "es difícil" competir con una ciudad como Mar del Plata, "por todo lo que esta significa".

Sin embargo, anticipó que la posibilidad de considerar también a Bahía Blanca como una "capital alternativa" fue uno de los temas que charló con Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos de la presidencia de la Nación.

"Vamos a pelear esa alternativa", agregó.

El contador Hugo Borelli, ex secretario de gobierno municipal y ex director del Consorcio de Gestión del puerto bahiense, menciona que elegir a Mar del Plata es cuanto menos "excluyente".

"Nuestro puerto es el principal diferenciador, es diez veces más, mientras que nuestra potencia industrial supera largamente a la textil de Mar del Plata", señala en relación a los argumentos expuestos por De Pedro.

Por otra parte, apunta que el aporte turístico es una "circunstancia estacional" que, para una capital, "puede ser más un obstáculo que una ventaja".

Para el ingeniero Liberto Ercoli, decano de la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, la designación "lo sorprendió".

"No sé cuáles serán las ventajas y desventajas comparativas con Bahía Blanca. Me parece que el tema requiere un estudio serio y el consenso público. Espero que no lo manejen algunos "iluminados", porque es un tema que requiere análisis interdisciplinarios. Hay aspectos económicos, sociales, de infraestructura, geográficos, sustentabilidad y estratégicos que considerar".

Positiva como idea

Para el ingeniero Carlos Arecco, empresario y presidente de la Bolsa de Comercio local, la idea es "muy positiva" si se considera la voluntad de buscar ciudades alternativas a la Capital Federal.

"El espíritu es bueno. A la hora de elegir, Bahía Blanca tiene sobrada capacidad para ocupar ese sitio".

Mencionó, además, que la distancia entre Bahía Blanca y la Capital "no es un obstáculo" y que si el gobierno mantiene su postura de establecer otros puntos para el gabinete nacional, Bahía Blanca debe "buscar su oportunidad".

El arquitecto José María Zingoni, experto en planificación urbana, considera "buena" toda decisión que "modere la concentración política en la capital Federal", sobre todo, "si es una ciudad del interior o del sur".

Si lo de Mar del Plata como "capital alternativa" tiene que ver con la temporada de verano, esa ciudad es "la capital federal y los 24 partidos del Gran Buenos Aires en malla".

Cuando Bahía sonó como capital de provincia

El nombre de nuestra ciudad sonó muy levemente en 1880 como posible capital provincial, cuando el presidente Nicolás Avellaneda declaró a Buenos Aires Capital Federal.

Por entonces, Bahía Blanca era un pueblo de 4 mil habitantes, sin ferrocarril y sin puerto.

Más allá de cualquier ilusión, la comisión que el gobernador Dardo Rocha formó para decidir la mejor opción, comisión que, curiosamente, integraba el ingeniero Guillermo White, estudió locaciones como Quilmes, Zárate, San Nicolás, Chascomús, Mercedes, Olivos y Ensenada.

Rocha eligió construir una nueva ciudad, bautizada La Plata, en la zona de Ensenada.

En 2017, Sergio Massa visitó Bahía Blanca y puso sobre el tapete una idea que tiene más de un siglo: pensar a Bahía Blanca como capital de una nueva provincia, atendiendo que Buenos Aires, según señalan algunos estudiosos, "se ha vuelto ingobernable como un todo".

"Creo que Bahía Blanca debe ser capital económica de la Patagonia (...). Es una ciudad con la cual tenemos una enorme oportunidad porque puede crear valor", mencionó el político, para finalmente sugerir que esa planificación debe ser el resultado de un trabajo en conjunto "de la universidad, el empresariado, el Polo Petroquímico y el Puerto", señaló en aquel entonces el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.