El tren vive un gran verano y los pasajes se venden a 15 días

Federico Moreno/ fmoreno@lanueva.com

Mientras que desde marzo de 2019 hasta hoy los pasajes de colectivo duplicaron su precio, los de tren aumentaron apenas un 20 por ciento. Eso, el ya inaccesible pasaje de avión –-la ida parte de los $6.000-- para gran parte de la población, y la buena fama que se ha ganado en los últimos años por su servicio, su puntualidad y su limpieza, han hecho que el trayecto entre Bahía Blanca y Buenos Aires se realice siempre con los vagones llenos.

Cada martes, jueves y domingo parten desde la Estación Sud con rumbo a Plaza Constitución unos 380 pasajeros, a los que en las distintas paradas del recorrido se les van sumando cientos más, para colmar la capacidad de la formación, que según personal de Trenes Argentinos es de casi 600 lugares.

A un 2019 en el que la venta de pasajes fue satisfactoria, la llegada del período de vacaciones contribuyó directamente para que la opción del ferrocarril se consolidara definitivamente.

En la vereda de enfrente –-en los pisos superiores sería más atinado-- se encuentran el colectivo y el avión, que si bien ofrecen viajes de otras características, a la hora de cuidar el bolsillo no tienen cómo competirle al más antiguo de los servicios públicos.

Mientras que los pasajes de tren actualmente cuestan $825 primera clase, $990 pullman y $2.890 camarote (es decir $1.445 por persona), los de colectivo, siempre hablando de Bahía Blanca-Capital Federal, rondan los $3.700, el doble o más que hace 10 meses.

Por su parte, los tickets de avión –-ver aparte--, si bien sus precios oscilan mucho según la anticipación con que se los compre y otros factores, difícilmente bajen de los $6.000, siempre hablando solo de un pasaje de ida.

Testimonios

“El servicio es espectacular, lo tendrían que poner todos los días de la semana, no solo tres como ahora. El precio es adecuado, el tren está muy limpio, tiene servicio de camarote y coche comedor. Los colectivos, en cambio, están sucios, te cobran lo que tienen ganas y llegan a cualquier hora”, opinó Pablo, tandilense.

“Hay muchísima gente viajando en tren porque el colectivo cuesta tres veces más, son más inseguros porque en la ruta hay muchos camiones, la ruta 3 es un peligro y los concesionarios no están poniendo un peso. Además, la autovía entre Azul y Monte Hermoso fue una gran mentira”, añadió.

Por su parte, Fernando, bahiense, contó minutos de abordar que “es la primera vez que viajo en los trenes nuevos, pero me subo tranquilo porque me lo recomendaron mi hija y mi sobrina, que ya lo han usado”.

“El pasaje lo compré por internet y me salió $750, en Primera. Lo pude comprar con 12 días de anticipación porque ya casi no quedaban”, agregó.

Julián eligió, una vez más, viajar en tren para ir a Buenos Aires, antes de emprender un viaje de mochilero al norte del país. “Hace un par de años ya que estoy viajando en tren, el colectivo subió mucho y en la demora no hay tanta diferencia. Me acuerdo hace unos cuantos años que los vidrios estaban rotos, entraba frío, no andaba la calefacción, ahora la verdad es que da gusto viajar, son vagones muy cómodos, se puede estirar las piernas, ir al coche comedor”, analizó.

Descuentos

Los jubilados tienen un descuento del 40%, abonando una tarifa final de $495 en Primera, $595 en Pullman y $1.735 el camarote para dos personas.

Por su parte, los menores de 3 a 12 años tienen un descuento del 50%.

También hay descuento para personas con discapacidad, y por comprar el pasaje por internet, en www.trenesargentinos.gob.ar.

Casi 30 años

Juan Eduardo Binsou es un kiosquero ambulante que, además de frecuentar cada evento cultural y deportivo, desde hace 28 años se para en la Estación Sud cada vez que parte un tren.

“Durante el año no viajó tan lleno, en verano explota, sale siempre lleno. Nosotros con el kiosco laburamos, no mucho, pero laburamos. Esperamos que siga así todo el verano”.